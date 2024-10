Nach Abnehm-Beichte: Alabama Barker posiert in sexy Leo-Body

Vergangenes Wochenende legte die Tochter von Travis Barker (48) einen Auftritt im Leo-Look hin. Alabama Luella Barker (18) war zu Gast bei der Geburtstags- und Halloween-Party von Amber Rose (41) und entschied sich für ein Kostüm als sexy Leopard. Hierfür trug sie einen Body mit Leopardenmuster, langen Ärmeln, einem ausschweifenden Saum und Spitzendetails am Dekolleté. Als Highlight kombinierte sie dazu Hasenohren im Leopardenmuster und schwarze Sandalen zu ihrem extravaganten Outfit.

Trotz des selbstbewussten Auftritts auf der Party steht die 18-Jährige unter einem dauerhaften Druck von außen. Alabama bekommt viele Hass-Kommentare in Bezug auf ihren Körper. Auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichte sie im Sommer, dass sie Medikamente einnehme, um Körpergewicht zu verlieren. Die Fans reagierten darauf mehr als schockiert: "Seht ihr, was diese Welt den Kindern antut? Sie ist gerade 18 und nimmt Pillen, um Gewicht zu verlieren! Das ist so traurig! Sie ist gesund und nichts an ihr ist falsch!"

Außerdem äußerte sich Alabama zu den Vorwürfen, sie hätte mit 18 Jahren schon Beauty-OPs hinter sich, im Netz mit einem Video und erklärte, dass die Vorwürfe nicht stimmen. "Ich weiß die Liebe wirklich zu schätzen. Ich bin natürlich, abgesehen von meinen Lippen. Akzeptiert die Tatsache, dass ich natürlich schön bin", antwortete Alabama selbstbewusst auf einen Hass-Kommentar auf Instagram. Auch ihr Vater geriet dafür in Kritik, allerdings stehen sich beide sehr nah und unterstützen sich bei ernstzunehmenden Angelegenheiten wie dieser.

Action Press Alabama Barker, Tochter von Travis Barker

Instagram / travisbarker Travis Barker mit seiner Tochter Alabama