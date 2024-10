Prinz Harry und seine Frau übernachteten bei Cousine Eugenie

Prinz Harry (40) und Meghan Markle (43) haben eine Reise nach Europa unternommen und dabei Prinzessin Eugenie (34) und ihren Ehemann Jack Brooksbank (38) in Portugal besucht. Nach den Invictus Games in Deutschland flog das Paar von Düsseldorf nach Lissabon und verbrachte drei Nächte in dem idyllischen Küstenort Melides. Laut Mirror genossen sie dort eine Auszeit am Meer und verbrachten Zeit mit Harrys Cousine und ihrer Familie.

Eugenie und Jack teilen ihre Zeit zwischen London und Melides auf, da Jack am exklusiven CostaTerra Golf and Ocean Club im Marketing und Vertrieb arbeitet. Wie nah sich die beiden Paare sind, ist bekannt, weshalb sich Harry und Meghan sogar ein eigenes Ferienhaus in Portugal gekauft haben sollen. Dies könnte ihnen ein sogenanntes Goldenes Visum verschaffen, das ihnen visafreien Zugang zum Schengen-Raum der EU ermöglicht. Dadurch könnten die Sussexes (Grafschaftstitel) künftig mehr Zeit in Europa und dadurch auch häufiger Zeit mit Eugenie und Jack verbringen. Harrys Cousine und ihr Mann haben die beiden auch schon in Kalifornien besucht.

Harry und Eugenie verbindet eine enge Beziehung. Er nennt sie liebevoll "Euge". In seinem Buch Reserve schreibt er: "Ich erinnere mich, wie Euge Meg umarmte, als wären sie Schwestern." Auch über ihre Hochzeit zeigte er sich begeistert: "Euge heiratete Jack, und wir waren überglücklich für sie und auch für uns, egoistischerweise, da Jack einer unserer Lieblingsmenschen ist." Die beiden Paare haben besonders während der turbulenten Ereignisse um den Rückzug von Harry und Meghan aus der königlichen Familie stets zueinander gehalten.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, Juni 2024

Getty Images Prinzessin Eugenie bei der Hochzeit von Hugh und Olivia Grosvenor, 2024

