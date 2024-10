Royal-Comeback: Wird Prinz Andrew etwa bald Charles' Pilot?

Prinz Andrew (64) könnte eine überraschende Gelegenheit für ein royales Comeback erhalten. Sein älterer Bruder, König Charles (75), sucht derzeit nach einem erfahrenen Hubschrauberpiloten, der Mitglieder der königlichen Familie zu offiziellen Terminen im gesamten Vereinigten Königreich fliegt. Die Stelle bietet ein wettbewerbsfähiges Gehalt und attraktive Vorteile, was sie für den Herzog von York, der vor fünf Jahren von seinen royalen Pflichten zurückgetreten ist, besonders interessant machen könnte. Der Royal-Experte Richard scherzte gegenüber Daily Mail: "Das könnte die perfekte Gelegenheit für Andrew sein, um wieder königliche Pflichten zu übernehmen."

Die Stellenausschreibung auf der Website des Königshauses verlangt nach einem "erfahrenen Piloten für mehrmotorige Hubschrauber", der sowohl als Haupt- als auch als Co-Pilot fungieren kann. Zu den Anforderungen gehören umfangreiche Flugerfahrung und die Fähigkeit, Mitglieder der königlichen Familie sicher und effizient zu ihren Terminen zu bringen. Andrew verfügt über genau diese Qualifikationen: Während des Falklandkriegs diente er als Hubschrauberpilot und Kapitän auf dem Kriegsschiff HMS Invincible. In dieser Zeit flog er gefährliche Missionen, um argentinische Raketen von britischen Schiffen abzulenken, und half bei der Rettung von Seeleuten des von Raketen getroffenen Schiffs SS Atlantic Conveyor. Diese Erfahrungen bezeichnete er später als die "furchterregendsten Momente seines Krieges".

Andrew war 1982 trotz Bedenken einiger Regierungsmitglieder, die ihn lieber in einer sicheren Schreibtischposition gesehen hätten, im aktiven Kriegseinsatz. Seine Mutter, die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96), bestand jedoch darauf, dass er an vorderster Front diente. Die Rückkehr in eine aktive Rolle innerhalb der königlichen Familie könnte ihm nun die Möglichkeit bieten, an seine früheren militärischen Leistungen anzuknüpfen und seinen Platz im öffentlichen Leben wieder einzunehmen. Für Charles könnte es zudem eine Chance sein, die Familie in turbulenten Zeiten näher zusammenzubringen. Ob Andrew sich tatsächlich auf die Stelle bewirbt, bleibt abzuwarten, aber die Bewerbungsfrist endet am 3. November, sodass bald Klarheit herrschen dürfte.

Getty Images Prinz Andrew

Getty Images Prinz Andrew im September 2022

