Das war Liam Paynes letzter Wunsch vor seinem tragischem Tod

Seit letzter Woche sind viel One Direction-Fans in tiefer Trauer: Liam Payne (✝31), eines der Mitglieder der ehemaligen Boyband, ist auf sehr tragische Weise ums Leben gekommen. Der Musiker stürzte aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires und verstarb noch am Unfallort. Seitdem kommen immer wieder herzzerreißende Details ans Licht – wie auch jetzt. Ein Fan meldete sich gegenüber dem argentinischen TV-Sender TN Central und beschrieb, dass sie den Sänger nur eine knappe Stunde vor seinem Tod noch getroffen habe. "Liam sah gut aus, nicht betrunken oder aggressiv, wie in den sozialen Medien berichtet wurde", erzählte die Zeugin. Liam soll sich eine Weile mit ihr Unterhalten haben. Er habe von der Landschaft geschwärmt und davon, welche Sehenswürdigkeiten er noch besuchen wolle, bevor er das Land wieder verlassen würde. "Er sagte auch, dass er die Stadt liebe und hier gerne ein Haus kaufen würde, dass er die Landschaft um Buenos Aires so schön fand", erinnert sich der Fan.

Liam soll einen sehr gesunden Eindruck auf sie gemacht haben. Angeblich war er sogar mit seiner Partnerin Kate Cassidy joggen, wie er dem Fan weiter schilderte. Er soll seine Zeit in Argentinien sehr genossen haben. Dass er so kurz vor seinem Tod einen so gesunden, ruhigen Eindruck gemacht hatte, ist etwas überraschend: In den ersten Berichten über seinen Tod wurde immer wieder erwähnt, er habe "unberechenbar" gewirkt und sogar Hoteleigentum zerstört. Wie TMZ berichtete, sollen Zeugen gesehen haben, wie er vor Wut seinen Laptop zertrümmerte und daraufhin vom Securitypersonal auf sein Zimmer gebracht werden musste.

In der Autopsie kamen weitere erschreckende Kenntnisse ans Licht: Liam hatte vor seinem Tod einen krassen Drogencocktail zu sich genommen. In dem Gemisch sollen Spuren von Kokain, MDMA, Benzodiazepin, Crack und anderen Rauschmitteln gewesen sein. Bis die Untersuchungen komplett abgeschlossen sind, wird Liams Körper in Argentinien bleiben müssen. Ein enger Freund des Sängers ist sich allerdings sicher, dass Liam die Drogen nie von allein zu sich genommen hätte. Wie er gegenüber Mail Online versicherte, sei Liam seit mehreren Wochen komplett clean gewesen – jemand müsse ihm die Drogen untergejubelt oder mit bösen Absichten angeboten haben.

Getty Images Liam Payne am 20. Januar 2023 in Dubai bei einer Eröffnung eines Ultra-Luxus-Resorts

Getty Images Liam Payne, Musiker

