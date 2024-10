Liam Payne soll von Drogendealern "ausgenutzt" worden sein

Der tragische Tod von Liam Payne (✝31) erschütterte die Welt. Besonders die grausamen Umstände seines Ablebens trafen seine Millionen Fans tief. Der Sänger stürzte aus dem dritten Stock eines argentinischen Hotels in den Tod – wie sich herausgestellt hat, befand er sich zum Zeitpunkt seines Todes unter dem Einfluss von verschiedenen harten Drogen. Wie ein Freund des Musikers nun aber gegenüber Mail Online verriet, war Liam vor seinem Besuch in Argentinien "mehrere Wochen nüchtern" gewesen. "Er war mehr als einmal in der Reha. Und vor Kurzem war er bei einem neuen Psychiater in Florida in Behandlung. Alle um Liam herum hofften, dass er auf dem Weg der Besserung wäre", beteuerte der Insider. Die Quelle war sich sicher: "Als er im Hotel eincheckte, fing irgendwann jemand an, ihn mit Drogen zu versorgen. Sie haben ihn ausgenutzt."

Wie das Blatt weiter berichtete, wird nun gegen zwei Mitarbeiter des Hotels ermittelt, die angeblich Drogen für Liam in das Hotel geschmuggelt haben. Sie sollen die Drogen in einer Seifenbox im Zimmer von Liam versteckt haben, die schon von der Polizei gefunden wurde. Der Insider war sich sicher: "Den Dealern war sein Leben und seine Gesundheit egal. Sie wollten nur sein Geld." Nachdem Liam den Weg zurück zu den Drogen gefunden hatte, gab es für ihn anscheinend kein Halten mehr. Laut TMZ fand man im Zimmer des ehemaligen One Direction-Mitglieds Rückstände von weißem Puder, zerdrückten Tabletten und Kristallen. Bei der Autopsie wurde die Droge "Pink Cocaine" (deutsch: rosa Kokain) in Liams Körper gefunden. Angeblich handelt es sich dabei um einen Cocktail aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA. Noch dazu soll er auch normales Kokain, Crack und Benzodiazepin eingenommen haben.

In den Tagen nach seinem Tod meldeten sich immer mehr seiner Freunde und Familie im Netz zu Liams Tod. Ganz vorne mit dabei waren seine ehemaligen Bandmitglieder Niall Horan (31), Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31). Die fünf Musiker hatten sich nach der Trennung ihrer Gruppe auseinandergelebt, doch in ihren Trauerbeiträgen sprachen sie in den höchsten Tönen von dem Sänger. Niall schrieb auf Instagram: "Er war der Strahlendste in jedem Raum und hat immer alle glücklich und zufrieden gemacht. [...] Ich liebe dich, Bruder." Sobald die toxikologischen Untersuchungen abgeschlossen sind, kann Liams Körper in sein Heimatland England überführt werden.

