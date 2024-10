Madonna sorgt mit Oben-ohne-Fotos für Aufsehen

Madonna (66) zieht alle Aufmerksamkeit auf sich: Die Pop-Ikone teilte Anfang der Woche freizügige Fotos in ihrer Instagram-Story, die E! News vorliegen. Darauf ist die Sängerin zu sehen, wie sie genüsslich eine Suppe löffelt und gänzlich auf ein Oberteil verzichtet, ihren Oberkörper bedeckt sie lediglich mit einer Serviette. Auch in einem weiteren Schnappschuss lehnt sich die "Like a Prayer"-Interpretin über ihren Teller, ohne dabei viel mehr als ihren üppigen Schmuck zu tragen.

Madonnas provokante Fotos kamen nicht ohne eine Botschaft. Zwischen den freizügigen Porträts teilte sie zwei inspirierende Zitate über Selbstliebe und Selbstentdeckung. Ein Zitat hob hervor, dass andere Menschen nicht in der Lage sind, "uns genau so zu lieben, wie wir es erwarten". Vielmehr seien sie hier, um eine Heilungszeremonie einzurichten, bei der man lerne, sich selbst zu lieben. Diese Worte könnten von Madonnas eigener Lebensphilosophie zeugen, die Wert auf individuelle Freiheit, Selbstakzeptanz und den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit legt.

Madonna, die für ihre ständige Neuerfindung bekannt ist, hat mit solchen provokanten Darstellungen in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die Mutter von sechs Kindern, die neben ihrer Musikkarriere auch als Schauspielerin, Tänzerin und Unternehmerin erfolgreich ist, zögert nicht, ihre Ansichten und ihren Lebensstil selbstbewusst zu zelebrieren. Trotz immer wiederkehrender Kritik lässt sich die Sängerin, die in den 1980ern als revolutionäre Pop-Ikone ihren Durchbruch feierte, nicht in ihrer Persönlichkeit einschränken. Es bleibt spannend, welche Überraschungen ihr kreativer Geist als Nächstes hervorbringen wird.

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna und ihre sechs Kinder im August 2024

