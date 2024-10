Micaela Schäfer findet junge Reality-TV-Stars "verzweifelt"

Micaela Schäfers (40) TV-Karriere begann durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel. Seitdem hat sich einiges in der Branche getan. Wie Micaela jetzt auf der Bühne der Medientage München deutlich macht, strahlen die heutigen Teilnehmer von Reality-TV-Shows ihrer Meinung nach "eine gewisse Verzweiflung aus". In der Vergangenheit seien nur vereinzelt Menschen dazu bereit gewesen, sich vor eine Kamera zu stellen. Dies sei heute anders. "Inzwischen rennen die einem die Bude ein – und ich bezweifle manchmal, ob alles stimmt, was die so erzählen", meint das Erotiksternchen laut DWDL.

Demnach wollen die Realitystars mittlerweile um jeden Preis ins Fernsehen – und denken sich daher möglicherweise einige Dinge aus, um für Gesprächsstoff zu sorgen. Wie Micaela sich in Abgrenzung zu heutigen TV-Persönlichkeiten beschreibt, sei sie auch "wahnsinnig viel gebucht" worden, "obwohl sie kaum Drama gemacht habe". Trotz der wachsenden Konkurrenz zeigt sich die 40-Jährige aber optimistisch, auch zukünftig eine Präsenz im TV zu haben. "Mich gibt es schon seit 20 Jahren und mich wird man auch noch die nächsten 20 Jahre sehen müssen", verdeutlicht sie.

Wie kürzlich bekannt wurde, können Fans aber nicht nur auf Fernsehauftritte des Models hoffen, sondern sich auch eine originalgetreue Nachbildung von Micaela nach Hause bestellen: Der TV-Star ist nämlich ab sofort als Sexpuppe erhältlich. Das Sammlerstück wird am kommenden Wochenende auf der Venus-Erotikmesse in Berlin präsentiert und von housedoll für 3.690 Euro angeboten. Die Silikonpuppe werde wohl mit der Intention hergestellt, einsamen Menschen sowie Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen den Zugang zu Sexualität zu erleichtern – und wie die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin gegenüber t-online verriet, sei sie sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Florian Eber/GettyImages Erotik-Sternchen Micaela Schäfer

Getty Images Micaela Schäfer im September 2024

