Shakira heuerte Familie und Freunde für ihren neuen Song an

Shakira (47) hat vor ein paar Tagen ihren brandneuen Song "Soltera" rausgebracht. Im Tonstudio gab die Sängerin aber nicht alleine ihr musikalisches Talent zum Besten: Sie hatte Unterstützung von einigen Familienmitgliedern und Bekannten, wie sie gegenüber Sony Music verrät. "Meine Tante, meine Nichte, meine Schwägerin und einige sehr gute Freundinnen aus der Schule meiner Kinder", lacht die Musikerin und schwärmt: "Sie haben aus vollster Kehle gesungen – es war so wundervoll. Ihre Energie, ihre Freude, ihre Individualität. Das haben wir im finalen Refrain des Songs behalten."

Für viele der Frauen war es das erste Mal, dass sie ein Lied auf professionelle Weise aufnehmen. "Ich habe die Mütter aus der Schule meiner Kinder eingeladen, mitzumachen", erinnert sich Shakira mit einem Schmunzeln im Gesicht zurück und fügt lachend hinzu: "Alle waren da, um mich zu unterstützen. Sie sind ins Tonstudio gekommen und waren vorher noch nie in einem Studio." In der Kommentarspalte des YouTube-Musikvideos von "Soltera" häufen sich zahlreiche Komplimente der Fans. Auch Sängerin Natti Natasha, eine der Ladys, die an dem Stück mitarbeiteten, meldet sich zu Wort und freut sich: "Ich liebe das Video. Es war eine Ehre, Teil davon sein zu dürfen. Ein Traum ist wahr geworden." Neben ihr gab es außerdem prominente Übersetzung von Anitta (31), Winnie Harlow (30), Danna Paola (29) und Lele Pons (28), die auch im "Soltera"-Musikvideo mitmischen.

So glücklich wie mit ihrem neuen Hit ist Shakira aber nicht immer, was ihre Darbietungen betrifft. Zumindest rückwirkend würde die gebürtige Kolumbianerin musikalisch ein paar Dinge anders machen. "Wenn alte Songs von mir im Radio laufen, sage ich immer, dass ich früher eine Niete war", plauderte der Popstar in der Show "Hot Ones aus. Laut ihr, seien ihre früheren Lieder zu "weinerlich". Jetzt sehe das ganz anders aus und Shakira betont: "Meine Stimme ist, nachdem ich meine Kinder bekommen habe, dicker und voller geworden."

Anzeige Anzeige

Instagram / shakira Shakira mit Danna Paola, Lele Pons, Winnie Harlow, Anitta und Co., September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige Anzeige