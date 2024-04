Zu viel gejodelt: Shakira findet ihre alten Songs peinlich

Shakira (47) kann auf eine lange erfolgreiche Karriere zurückblicken: Schon vor 35 Jahren erschien ihr erstes Album "Magia". Seither überzeugt sie ihre Fans immer wieder mit neuen Hits. Besonders bekannt ist die Musikerin für ihre jodelnde Gesangstechnik. Doch genau für dieses Markenzeichen scheint sich die Ex-Frau von Gerard Piqué (37) heute zu schämen, wie sie nun im Interview mit Sean Evans in der YouTube-Show "Hot Ones" verrät. "Was ist dir unangenehm, wenn du dir deine alten Lieder anhörst?", fragt sie der Moderator. Peinlich berührt antwortet Shakira: "Oh Gott, so viele Dinge!" Sie habe es damals mit dem Weinen in ihrer Stimme übertrieben, gesteht sich die Kolumbianerin ein. "Es war einfach übertrieben", findet der Popstar. Besonders vor ihren zwei Söhnen Milan (11) und Sasha (9) schäme sie sich heute für ihre frühere Gesangstechnik. "Wenn alte Songs von mir im Radio laufen, sage ich ihnen immer, dass ich früher eine Niete war", scherzt die Grammy-Preisträgerin.

Rückblickend sei Shakira froh, dass sie das Jodeln mit der Zeit runtergeschraubt habe. "Ich habe mich als Künstlerin weiterentwickelt", betont sie gegenüber Sean. Auch ihre Stimme habe sich mit der Zeit sehr verändert. Als Grund dafür nennt die "Hips Don't Lie"-Interpretin ihre Schwangerschaften. "Meine Stimme ist, nachdem ich meine Kinder bekommen habe, dicker und voller geworden", findet die 47-Jährige. Doch auch ihre Persönlichkeit habe sich verändert: "Ich treffe nun reifere Entscheidungen und mein Intellekt ist inzwischen klarer."

Vor wenigen Tagen verriet Shakira im Interview mit Apple Music, dass sie sich auch durch ihre Scheidung von Gerard als Künstlerin sehr verändert habe. Als Singlefrau habe sie nun viel mehr Motivation, neue Musik zu kreieren. "Ich habe wieder Lust, Songs zu schreiben. Ich habe Lust, Musik zu machen. Es ist ein dringendes Bedürfnis von mir, das ich vorher nicht gespürt habe", erklärte die Sängerin. Durch ihre zurückgewonnene Leidenschaft für die Musik sei ihr kürzlich veröffentlichtes Album "Las Mujeres Ya No Lloran" entstanden.

Getty Images Shakira mit ihren Söhnen, MTV VMAs September 2023

ActionPress Gerard Piqué und Shakira im Mai 2014

