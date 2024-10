Fans bedanken sich nach Liam Paynes Tod bei Kate Cassidy

Die Fans des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31) danken seiner Freundin Kate Cassidy dafür, dass sie ihn vor seinem Tod glücklich gemacht hat. Der ehemalige One Direction-Star verstarb im Alter von 31 Jahren während eines Urlaubs in Buenos Aires, Argentinien. Kate war in den Wochen vor seinem tragischen Tod an seiner Seite, kehrte jedoch wenige Tage zuvor in die USA zurück. Nachdem sie am Mittwochabend auf Instagram einen emotionalen Tribut an Liam geteilt hatte, in dem sie enthüllte, dass er ihr einen Brief geschrieben hatte, in dem er versprach, sie innerhalb eines Jahres zu heiraten, strömten die Fans herbei, um ihr Trost zu spenden.

Auf der Social-Media-Plattform richteten zahlreiche Nutzer liebevolle Worte an Kate. "Danke, dass du so lange wie möglich auf ihn aufgepasst hast. Er hat dich so sehr geliebt. Es tut mir so leid für deinen und den Verlust der ganzen Welt", "Bleib stark, Kate. Danke, dass du ihn in den vergangenen zwei Jahren so glücklich gemacht hast. Es war so offensichtlich, dass er in deiner Gegenwart voller Leben und Glück war", oder auch "Kate... Danke, dass du ihn glücklich gemacht und geliebt hast", schrieben beispielsweise drei User.

Liam und Kate waren seit zwei Jahren ein Paar und zeigten sich oft glücklich in der Öffentlichkeit. Liam, der durch die Band One Direction berühmt wurde, hatte in der Vergangenheit offen über seine persönlichen Herausforderungen gesprochen. Kate, eine bekannte Social-Media-Persönlichkeit, stand ihm dabei stets unterstützend zur Seite. Liams plötzlicher Tod hat nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch Millionen von Fans weltweit erschüttert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Januar 2023

Anzeige Anzeige

TOT / MEGA Kate Cassidy und Liam Payne, März 2023