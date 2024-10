Kardashians bekommen exklusive Watchparty mit "Wicked"-Cast

"Wicked" ist einer der meist erwarteten Filme des Jahres. Offenbar ist auch Kim Kardashian (44) ein großer Fan und schmiss deshalb eine exklusive Watchparty bei ihr zu Hause, mitsamt den Stars des Films Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37). In ihrer Instagram-Story nahm Kim ihre Fans mit und zeigt ihnen, wie ihr ganzes Haus in ein "Wicked"-Paradies verwandelt wurde. Der Eingang war mit rosafarbenen Luftballons und einem passenden Teppich geschmückt. Außerdem gab es grüne und pinkfarbene Drinks und für jeden einen farblich passenden Pyjama. "Wir haben gelacht, wir haben ein paar Mal geweint und wir haben es so sehr geliebt! Danke, Ariana und Cynthia, dass ihr 'Wicked' heute mit uns geschaut habt. Die magischste Pyjamaparty", schwärmte Kim unter einem Gruppenfoto, auf dem der ganze Kardashian-Clan mit den beiden Schauspielerinnen um die Wette strahlt.

Der "Wicked"-Hype ist schon jetzt so groß, dass der Spielzeughersteller Mattel die Chance ergriff und ganz spezielle Barbie-Puppen von den beiden Protagonistinnen entwickelte. Im Netz teilten beide einen Clip, in dem sie ihre Figuren das erste Mal zu Gesicht bekommen. Und vor allem Ariana konnte ihre Begeisterung nicht zurückhalten: "Ich glaube, ich sterbe. Die sind perfekt und so wunderschön!" Diese besonderen Puppen gab es natürlich auch für die Kids der Kardashians. Aber nicht nur das: Für Kims Gäste gab es auch noch eine ganze Ladung Funko-Pop-Sammelfiguren zum Film, sowie passende Sweatshirts.

Am 28. November soll "Wicked" dann auch endlich in die Kinos kommen. Der Trailer begeistert die Fans schon jetzt. Vor allem Ariana und Cynthia scheinen perfekt zusammen zu harmonieren. Die beiden entwickelten offenbar während der Dreharbeiten eine ganz besondere Freundschaft – seitdem sind sie unzertrennlich. Sie kommen gemeinsam zu Events und zeigen sich oft zusammen im Netz. Ihre Erinnerungen an den Film verewigten Ariana und Cynthia sogar in einem Freundschaftstattoo. Bei beiden ist nun auf der Handfläche der Satz "For Good", also "Für das Gute", zu lesen. Dabei handelt es sich um eine Songzeile aus einem gemeinsamen Duett aus dem Streifen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Hauseingang

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, Schauspielerinnen

