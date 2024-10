Kylie Jenner hält Beziehung zu Timothée absichtlich privat

Kylie Jenner (27) hat offenbart, warum sie ihre Beziehung zu Timothée Chalamet (28) privat hält. In einem neuen Interview mit Elle erklärte die Reality-TV-Bekanntheit, dass es für sie wichtig sei, bestimmte Aspekte ihres Lebens nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Ich denke, es ist wichtig, Dinge für sich zu behalten. Es fällt mir manchmal schwer, Entscheidungen allein zu treffen, daher kann die Meinung der ganzen Welt hart sein", sagte Kylie in dem Gespräch. Ihre Beziehung mit dem Schauspieler hält sie also bewusst aus dem Rampenlicht heraus, um sich vor dem ständigen medialen Interesse und den Kritikern zu schützen.

Die Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern sprach auch darüber, wie schwierig der ständige Druck auf Social Media für sie geworden ist. Sie erklärte, dass die Zeiten, in denen sie ständig Sachen postete, vorbei seien, denn ihr Leben mit einem straffen Arbeitsplan und Kindern lasse dies nicht mehr zu. Häufig löscht sie sogar Social-Media-Apps von ihrem Handy, um mehr in der realen Welt präsent zu sein. Besonders mit Blick auf ihre Kinder, Stormi (6) und Aire (2), die sie mit ihrem Ex-Partner Travis Scott (33) hat, zeigt sich Kylie bedacht. Sie legt Wert darauf, dass sie oder Travis die Inhalte über die Kinder selbst kontrollieren und hält sie bewusst von Social Media fern.

Kylie und Timothée waren erstmals im April 2023 miteinander in Verbindung gebracht worden, ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten sie bei den US Open im September – dort turtelten sie ganz ungeniert miteinander herum. Solche Momente bleiben aber eine Seltenheit, denn die beiden genießen ihre Zweisamkeit weiterhin lieber im Privaten. Wie ein Insider gegenüber People verriet, ist die 27-Jährige total happy mit ihrem Liebsten: "Sie ist unglaublich glücklich mit ihm. Sie war noch nie zuvor so verliebt. Er ist so diskret und hält ihr immer den Rücken frei. Er ist ein echter Gentleman und alles, was Kylie verdient."

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

