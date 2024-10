Leyla Lahouar bekommt fiese Morddrohungen nach Promi-BB-Sieg

Seit wenigen Tagen ist Leyla Lahouar (28) wieder frei: Ihre Zeit im Container von "Promi Big Brother" endete und sie ging als Gewinnerin der diesjährigen Ausstrahlung raus. Jetzt hat die Influencerin wieder Zugriff auf ihre Social-Media-Accounts – und was sie dort liest, schockiert sie zutiefst. Auf Instagram teilt die ehemalige Bachelor-Kandidatin einen Einblick in die bitterbösen Nachrichten, die sie über die Plattform erreichen. Darin finden sich krasse Beleidigungen und sogar Drohungen, die nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Familie betreffen. "Ich bin wirklich extrem schockiert, was man für Hass bekommt, nur weil gewisse Menschen Hetzkampagnen starten oder weil man Menschen in einer TV-Show nicht feiert", schreibt sie dazu.

Mit klaren Worten richtet sie sich an ihre Kritiker, indem sie hinzufügt: "Das gibt einem nicht das Recht, jemanden zu beleidigen oder gar zu drohen. Dass ich so viele Morddrohungen bekommen habe, und sogar meine Mutter auch, ist krank!" Danach teilt sie noch einen Screenshot von einer Nachricht, in der ein User ihr schreibt: "Ich hoffe, du stirbst, du abartige H*re". Während Leylas Zeit bei "Promi Big Brother" übernahm ein befreundeter Fotograf ihren Account – und auch er sprach sich schon gegen die hasserfüllten Nachrichten an den Reality-TV-Star aus. Wie die Influencerin nun mit diesen Nachrichten umgeht, hat sie nicht verraten.

Dass sie jetzt verstärkt solche Nachrichten bekommt, kann auf ihre Zeit im Container zurückgeführt werden. Darin hielt sie sich anfangs bedeckt, doch aufgrund der Spannung zwischen ihr und Kandidatin Elena Miras (32) kam es letztendlich immer wieder zu Streitereien. Dass sie am Ende zur Gewinnerin gekürt wurde, kam bei vielen Zuschauern nicht gut an. Sie waren der Meinung, Leyla habe den Sieg nicht verdient. Möglicherweise hat die Show deshalb eine Statistik veröffentlicht, aus der Leylas Sieg ganz klar hervorgeht: Die gebürtige Hessin hat mit über 70 Prozent aller Stimmen gewonnen!

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Sat.1 Mike Heiter und Leyla Lahouar im "Promi Big Brother"-Finale 2024

