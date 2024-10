Promi-BB-Leyla reicht es: Sie sagt Elena Miras den Kampf an

Die Stimmung zwischen Leyla Lahouar (28) und Elena Miras (32) spitzt sich im Promi Big Brother-Container schon seit Tagen immer mehr zu. Doch so langsam hat die Freundin von Mike Heiter (32) die Nase voll von seiner Ex. "Ich habe am Anfang gedacht, dass ich mir das eingebildet habe, dass Elena immer ekliger zu mir wird. Für mich ist das einfach belastend, weil ich nicht verstehe, was dieses Affentheater hier soll", meint Leyla. Dass sie diesbezüglich so viel Geduld hat, wundert sie sogar selber.

Doch Leyla kann sich einfach nicht erklären, worauf das alles hinauslaufen soll. "Was ist das Ziel? Wartet sie darauf, dass ich was sage, damit sie ausrasten kann?", wettert sie aufgebracht. Damit will sich die Beauty aber nun nicht länger beschäftigen müssen und fasst einen Entschluss: Bei der nächsten Möglichkeit ist Elena fällig! "Wenn ich Elena die Nominiert-Medaille gebe, wird es richtig eskalieren, aber ich bin dafür gewappnet", erklärt Leyla bestimmt im Sprechzimmer.

Dass die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin bei Promi BB mit ihrem Freund und seiner Ex-Freundin unter einem Dach ist, ist für sie kein Leichtes. Neben der Sorge darüber, dass die gemeinsame Zeit die Verflossenen einander wieder näherbringen könnte, beschäftigt Leyla auch Elenas dominante Art. Zuletzt brach die Reality-TV-Bekanntheit deswegen sogar in Tränen aus. "Es ist schon ein bisschen schade, wenn man merkt, dass man so von den Frauen ausgeschlossen wird. Ich weiß, dass Elena mit ihrem Auftreten Leute sehr gut einschüchtern und auch beeinflussen kann. Ich halte mich aus Respekt zu Mike zurück, etwas dazu zu sagen. Das ist für mich alles nicht einfach", gab sie zu verstehen.

Anzeige Anzeige

Sat. 1 Elena Miras bei "Promi Big Brother" 2024

Anzeige Anzeige

Joyn Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige