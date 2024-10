Neu-Papa Ranveer Singh gönnt sich dieses protzige Geschenk

Die beliebten Bollywoodstars Ranveer Singh (39) und Deepika Padukone (38) haben am 8. September dieses Jahres in Mumbai ihr erstes Kind bekommen: Sie durften sich über ein kleines Mädchen freuen. Dem Bericht von Bollywood Hungama zufolge nutzte der stolze Vater diesen erfreulichen Anlass, um sich selbst ein luxuriöses Geschenk zu machen: ein kostspieliges neues Auto. Nur wenige Wochen nach der Geburt flitzt er in einem protzigen Range Rover im Wert von rund 500.000 Euro durch die Straßen!

Im vergangenen Monat verkündete das indische Ehepaar auf Social Media ganz offiziell die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Auf ihren Instagram-Accounts teilten sie einen Beitrag, welcher die süßen Babynews verkündet. Im selben Atemzug verrieten sie mit den Worten "Willkommen, Baby Girl!" das Geschlecht ihres Kindes. Kurz nach der Bekanntgabe gratulierten zahlreiche Promis den frisch gebackenen Eltern. Dazu zählten Stars wie Nick Jonas (32), Shreya Ghoshal, Katrina Kaif, Will Smith (56), Sara Ali Khan und Priyanka Chopra (42).

Das Leinwanddebüt des kleinen Mädchens lässt überraschenderweise nicht lange auf sich warten. Für ihren bald anlaufenden Film "Singham Again" standen Deepika und Ranveer vor einigen Monaten neben vielen weiteren Berühmtheiten zusammen vor der Kamera. Auf einer exklusiven Veranstaltung zur Vorstellung des heiß ersehnten Trailers plauderte der Darsteller laut The Indian Express spannende persönliche Hintergründe zum Dreh aus. So enthüllte er: "Neben all den Stars, die ihr in dem Film sehen werdet, werdet ihr auch unser Baby Simmba sehen, das sein Debüt gibt, weil Deepika während der Dreharbeiten schwanger war."

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone

Getty Images Bollywoodstars Ranveer Singh und Deepika Padukone

