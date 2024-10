Bushido möchte "unbedingt" in "Das Sommerhaus der Stars"

Derzeit läuft die neue Staffel Das Sommerhaus der Stars. Wie viele andere Zuschauer ist auch Bushido (46) ein großer Fan des Reality-TV-Formats und betont jetzt gegenüber RTL, wie sehr er dafür brennt, gemeinsam mit seiner Liebsten Anna-Maria Ferchichi (42) zukünftig auch ein Teil der Show zu werden. "Es gibt nur eine Sache, die man aktuell streamt und das ist 'Das Sommerhaus der Stars'. Ich will unbedingt da rein. Ich habe meine Frau bald so weit, glaube ich. Das wäre die grandioseste Sommerhaus-Staffel überhaupt", schwärmt der Rapper.

Die 42-Jährige scheint jedoch weniger begeistert von der Idee. "Das wäre sehr lustig, weil ich so ein Fan bin und du so eine coole Socke", versucht Bushido seine Gattin zu überzeugen, woraufhin diese antwortet: "Mal schauen." Bei seinen Fans trifft der "Sonnenbank Flavour"-Interpret dafür auf eine Menge Zustimmung. "Als Trash-TV-Suchti wäre das mein größter Traum", merkt beispielsweise ein Nutzer auf Instagram an, während ein anderer findet: "Das wäre der Wahnsinn." Außerdem verspricht ein User: "Ich würde es dann definitiv schauen."

Im Sommerhaus treten acht Promipaare gegeneinander an, um 50.000 Euro sowie den Titel "Promipaar des Jahres" zu gewinnen – was der 46-Jährige wohl unbedingt versuchen will. Das drückte er bereits in der Vergangenheit aus und erzählte gleichzeitig, bei dem Versuch, die achtfache Mama zur Teilnahme zu bewegen, noch eine andere Frage bezüglich der TV-Show geklärt zu haben. "Ich habe zumindest schon mal eine Antwort darauf bekommen, ob wir auch Sex hätten im Sommerhaus", offenbarte er im Gespräch mit RTL, bevor er ihre Antwort verriet: "Ja, aber nur unter der Dusche."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Instagram / anna_maria_ferchichi/ Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

