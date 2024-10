Wie stehen Emma und Umut zu Beziehungskritik im Sommerhaus?

Im Sommerhaus der Stars rückte Emma Fernlund (23) und Umut Tekins (27) Beziehung in den Vordergrund. Die Kritik: In den Spielen geriet das Temptation Island V.I.P.-Pärchen immer wieder aneinander, was für die anderen Teilnehmer anscheinend ein gefundenes Fressen war. Gloria Glumac (32) sprach das vor der gesamten Gruppe an. Im Promiflash-Interview erklärt Emma nun, wie sie die Situation wahrnimmt: "Sie hatten keine Sorge, sondern haben sich abgesprochen, uns fertig zu machen. Es sollte jeder erst mal vor der eigenen Tür kehren, bevor er mit dem Finger und gar Ratschlägen auf andere zeigt."

Emma ist sich sicher, dass ihre Sommerhaus-Mitstreiter sie nur bloßstellen wollten: "Die Absicht war ganz klar uns zu demütigen und mal wieder für Stress zu sorgen, weil Gloria wohl Sorge hatte, nicht genügend Sendezeit zu bekommen." Auch Umut pflichtet seiner Freundin im Gespräch mit Promiflash bei: "Sorge hatten sie definitiv nicht. Sie wollten oder haben nur versucht uns fertig zu machen, was wir nicht zugelassen haben."

Gloria sieht sich indessen keiner Schuld bewusst, wie sie gegenüber Promiflash betont: "Man hat mitbekommen, wenn sie von den Spielen gekommen sind, wie bedrückt und traurig Umut war. Er hat auch von den Spielen erzählt, wie Emma da mit ihm umgegangen ist", stellt die Ex von Nikola Glumac (28) klar und fügt hinzu: "Und ehrlich gesagt ist es egal, ob ich es vor der Gruppe oder mit denen zu zweit mache, weil im Endeffekt bekommt es eh jeder mit, weil wir im TV sind…"

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Umut Tekin und Emma Fernlund

Das Sommerhaus der Stars, RTL Gloria Glumac im Sommerhaus

