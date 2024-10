"Bridgerton"-Autorin Julia Quinn ist gar nicht so romantisch

Wer hätte das gedacht? Julia Quinn, die Autorin der Erfolgsbuchreihe Bridgerton, verriet, dass sie in ihrer Familie nicht die Romantikerin ist. Gegenüber Gala erzählte die 54-Jährige, dass ihr Ehemann Paul "ein noch größerer" Romantiker als sie selbst sei und erinnerte sich an einen süßen Liebesbeweis: "Als er 2016 den Mount Everest bestieg, sammelte er Schnee und bewahrte ihn in einem kleinen Anhänger auf. Den schenkte er mir dann als Kette zu unserem 25. Hochzeitstag."

Die zweifache Mutter lebt mit ihrem Mann, der auch ihre Jugendliebe war, ihre ganz eigene Lovestory. Die Autorin, die eigentlich Julie Pottinger heißt, glaubt nicht an die Vorstellung, dass ihr Partner sie vervollständigt. "Wir sind beide vollständige Menschen, auch ohne den anderen. Aber zusammen sind wir besser, und das genießen wir", erklärte sie gegenüber der Zeitschrift. Ihr Mann könnte den Lesern auch bekannt vorkommen, denn er wird in vielen Büchern der oft als zeitgenössische Jane Austen bezeichneten Schriftstellerin erwähnt – und zwar in der Widmung.

Julia las bereits als Jugendliche Liebesromane und begann dann während ihres Harvard-Studiums selbst Geschichten zu schreiben, die in der Regency-Zeit in Großbritannien spielen. Ihr erstes Buch "Splendid" wurde 1995 veröffentlicht, als die US-Amerikanerin gerade Medizin studierte, woraufhin sie das Studium schließlich abbrach. Ihre Buchreihe "Bridgerton" umfasst acht Romane, wovon drei bereits von Netflix adaptiert wurden. Jeder Teil handelt von den Liebesdramen der Bridgerton-Geschwister. Die Serie wurde zu einem riesigen Erfolg und geht 2026 mit der vierten Staffel weiter, die von Benedict Bridgerton handeln wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaquinnauthor Paul Pottinger und Autorin Julia Quinn in Washington

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaquinnauthor Autorin Julia Quinn

Anzeige Anzeige