Darum kommt Pietro Lombardis Enschuldigungs-Clip erst jetzt

Gestern Abend meldete sich Pietro Lombardi (32) zum ersten Mal nach dem Eklat zwischen ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) bei den Fans. In einem Instagram-Video zeigte sich der Sänger reumütig und entschuldigte sich bei der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten. Das öffentliche Statement kam fast drei Wochen nach der Skandalnacht. Doch was sind die Hintergründe des Videos? Laut den Berichten von Bild soll Laura eine öffentliche Entschuldigung von dem Vater ihrer Kinder gefordert haben. Nachdem Pietros Anwalt die Gewaltanwendung dementiert hatte, wollte sie angeblich nicht als Lügnerin und Dramaqueen dastehen. Und auch nicht als Mutter von zwei kleinen Kindern, die keine Grenzen zieht.

Nach den Informationen des Boulevardmagazins soll Pietro eine öffentliche Entschuldigung aber zunächst abgelehnt haben – woraufhin Laura die Beziehung beendet hätte. Deswegen soll sich der dreifache Vater die Sache noch mal anders überlegt haben. Die Influencerin bot ihm im Gegenzug an, nicht gegen ihn auszusagen.

In der besagten Nacht soll Pietro die 28-Jährige angeschrien und geschüttelt haben, während sie den neugeborenen Sohn in der Trage hatte. In seinem Video-Statement betonte der DSDS-Star: "Ich habe meine Frau niemals geschlagen." Dennoch bezeichnete er sich selbst als "richtiges Arschloch". "Das einzige Beschämende an dem Abend war mein Verhalten. Ich bin alles, aber nicht stolz darauf", erklärte er. Bei Laura habe er sich entschuldigt.

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, November 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

