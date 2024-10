Für diesen Red-Carpet-Look erntet Kate Beckinsale Kritik

Kate Beckinsales (51) ausgefallenes Outfit beim Power-of-Women-Event in Los Angeles gefällt nicht allen Fans. Bei der Veranstaltung am Donnerstagabend präsentierte sich die "Underworld"-Darstellerin in einem rosafarbenen Korsettkleid, zu dem sie pinke High Heels mit XXL-Absätzen kombinierte. Auf X wird der Look nun heiß diskutiert. "Sie sieht aus, als ob sie nicht atmen kann. Das Korsett ist viel zu eng", schreibt ein User. Ein anderer Fan findet: "Kate sieht aus, als hätte sie Schmerzen." Auch die ungewöhnliche Form der Robe sorgt für hämische Kommentare: "Geht es nur mir so, oder hat ihr Kleid Ähnlichkeit mit Hoden?"

Die Schauspielerin hat in den vergangenen Monaten ziemlich viel Gewicht verloren, was auch für Besorgnis bei ihren Fans sorgte. Im Interview mit Daily Mail erklärte Kate im Sommer, dass die optische Veränderung mit dem Tod ihres Stiefvaters und der Krebsdiagnose ihrer Mutter zu tun hatte: "Ich denke einfach, dass Menschen in ihrem Leben Dinge durchmachen und wir alle mit Schwierigkeiten konfrontiert sind und ich bin ziemlich offen mit meinen umgegangen." Obendrein habe sie sechs Wochen im Krankenhaus verbracht, weil sie an der Speiseröhre behandelt werden musste.

Während Kates Mutter gegen ihren Krebs kämpft, kann sie sich auf die Unterstützung ihrer Tochter verlassen. Im August verbrachten die beiden einen gemeinsamen Wellnessurlaub in Mexiko. Von der kleinen Auszeit teilte der Hollywoodstar ein gemeinsames Foto auf Instagram und schwärmte: "Gesundheit und Zeit mit den Menschen, die wir lieben, sind die kostbarsten Dinge. Ich bin so dankbar für diese wunderbare Zeit mit meiner Mutter und kann es kaum erwarten, zurückzukehren."

Kate Beckinsale, Schauspielerin

Kate Beckinsale mit ihrer Mutter, 2024

