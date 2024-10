Heidi Klum enthüllt Überraschungen zur neuen GNTM-Staffel

Die kommende Staffel von Germany's Next Topmodel wird eine ganz besondere: Zum 20. Mal läuft die Castingshow mit Gastgeberin und Supermodel Heidi Klum (51) im TV und feiert somit Jubiläum. Schon in den vergangenen Jahren hat sich das Format ziemlich verändert und auch diese Staffel hat wieder ein paar Besonderheiten zu bieten. "Wir haben wieder Männer mit dabei", erzählte die Modelmama bei der Verleihung des Blauen Panthers, einem TV & Streaming Award, in München gegenüber Bild. Das ist aber nicht die einzige Überraschung. "Wir strahlen an zwei Abenden aus, Dienstag und Donnerstag", verriet Heidi aufgeregt.

Zweimal die Woche GNTM? Eine Nachricht, die viele Fans sicher freuen dürfte. Der Sender habe diese Information aber noch nicht bestätigen wollen. "Das Leben ist voller Überraschungen. GNTM auch. Wann 'Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum' startet, werden wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern rechtzeitig mitteilen", äußerte sich ProSieben. Heidi hingegen schien in Plauderlaune zu sein und verriet weitere Details. So wird auch ihre Tochter in diesem Jahr eine Rolle spielen: "Ich habe am ersten Tag hundert Frauen gecastet, dabei half mir Leni." Während der Männer-Castings hätte ihr ihre Model-Kollegin Naomi Campbell (54) zur Seite gestanden.

Die Dreharbeiten für die neue Staffel laufen auf Hochtouren. In ihrer Social-Media-Story gibt die 51-Jährige bereits ab und zu Einblicke hinter die Kulissen. Für die Dreharbeiten kehrt die Blondine jedes Jahr für eine Weile zurück nach Deutschland – weit weg von ihrer Wahlheimat Los Angeles, wo sie gemeinsam mit ihren vier Kindern und Ehemann Tom Kaulitz (35) lebt. Ende Oktober wird das Paar aber gemeinsam in New York sein, um dort die legendäre Halloween-Party der TV-Bekanntheit zu feiern. Wie der Musiker in seinem Podcast "Kaulitz Hills" verriet, können sich die Fans in diesem Jahr wohl mal wieder auf ein besonderes Partner-Kostüm freuen. "Es wird nicht bequem und es war eine riesige Herausforderung", gestand der 35-Jährige.

Getty Images Heidi und Leni Klum im Januar 2024

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Fashion Week in Paris

