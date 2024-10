Tragen Heidi Klum und Tom Kaulitz Halloween-Partnerkostüm?

Tom Kaulitz (35) und seine Frau Heidi Klum (51) arbeiten in diesem Jahr an einem besonders aufwendigen Halloween-Kostüm, das ihnen einiges abverlangt. Wie Tom im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills" mit seinem Bruder Bill Kaulitz (35) erzählte, verursachte die Anprobe des Kostüms bei ihm "Schmerzen" und hinterließ "blaue Flecken" auf seinem Körper. Die Anprobe dauerte ganze fünf Stunden, und es waren fünf Personen notwendig, um ihn in das komplexe Outfit zu hüllen. "Es wird nicht bequem und es war eine riesige Herausforderung", gab der Musiker zu. Ohne Hilfe komme er weder rein noch raus.

Natürlich bleibt die große Frage, als was die beiden sich dieses Jahr verkleiden werden, noch unbeantwortet. Während die beiden dieses Geheimnis sorgsam hüten, ist die Vorfreude auf ihre Verwandlung groß. Toms Aussagen lassen aber darauf schließen, dass es sich um eine sehr komplexe Verkleidung mit einer Menge Detailarbeit handelt. Bei der Anprobe waren professionelle Kostümbildner beteiligt, die normalerweise an großen Filmsets arbeiten. Erst vor kurzem hatte Heidi selbst durchblicken lassen, dass auch ein Prothesenkünstler an dem Kostüm mitwirkt. Die Fans können gespannt sein, wie das endgültige Ergebnis aussehen wird, zumal die früheren Halloween-Kostüme von Heidi wie die Verkleidung als Riesenwurm oder Pfau die Messlatte hochgelegt haben. Heidi, die als "Queen of Halloween" bekannt ist, überrascht seit Jahren mit ausgefallenen und aufwendigen Kostümen.

Heidi und Tom, die seit 2019 verheiratet sind, teilen die Begeisterung für kreative Kostüme und außergewöhnliche Events. Ihr gemeinsames Auftreten bei Heidis berühmter Halloween-Party ist mittlerweile zur Tradition geworden. Tom, der normalerweise als Musiker mit seiner Band Tokio Hotel auf der Bühne steht, genießt es offensichtlich, Teil von Heidis Halloween-Spektakeln zu sein. Auch Heidis Kinder aus früheren Beziehungen sind oft in die Familienkostüme eingebunden, was die gemeinsamen Auftritte zu einem echten Familienevent macht.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2023

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2022

