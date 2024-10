Spontan? Das hat Mike Heiter zum Antrag bei Promi BB bewogen

Bei Promi Big Brother ging Mike Heiter (32) vor seiner Freundin Leyla Lahouar (28) auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Die Influencerin war hin und weg und nahm den Antrag des TV-Hotties an. Doch was hat Mike dazu bewegt, im Promi-Container um die Hand seiner Liebsten anzuhalten? "Ich entscheide viele Sachen, eigentlich alle Sachen, immer aus dem Bauch heraus. Dann habe ich mir gesagt: Warum nicht? Warum soll ich jetzt bis nächstes Jahr warten? Ich hatte zwar eine andere Planung gehabt, aber, jetzt hatten wir das jetzt hier. Dann ziehen wir das halt ein bisschen vor", verrät der Reality-TV-Star im Promiflash-Interview bei den Bunte New Faces Award Music 2024.

Durch die Spontanität des Antrags war aber nicht alles perfekt. "Glaubt mir, hätte ich das gewusst, wäre der richtige Ring da gewesen", betonte Mike diese Woche in seiner Instagram-Story. Auf das besondere Schmuckstück soll seine Verlobte dennoch nicht verzichten müssen. "Das wird einer der ersten Sachen, die ich jetzt in Angriff nehme", betonte der 32-Jährige und ergänzte: "Habe schon meine genauen Vorstellungen. Das wird ein Klunker, das sag' ich euch."

Auch Elena Miras (32), die Ex-Freundin von Mike, verbrachte einige Tage gemeinsam mit dem Pärchen im Promi-Container. Während sie dort noch für mächtig Ärger sorgte, äußerte sie sich nach ihrem Auszug zur Verlobung fast versöhnlich. "Aber ich hoffe, das hält für immer!", kommentierte sie einen Instagram-Beitrag der Show zu dem Antrag.

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother"

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Bekanntheit

