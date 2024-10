Stand Liam Payne vor seinem Tod noch große Karriere bevor?

Liam Payne (✝31) verstarb vergangene Woche nach einem Sturz von einem Hotelbalkon. Wenige Tage zuvor hatte sich das Plattenlabel Universal Music von dem One Direction-Star getrennt. Wie die unabhängige Musikerin Kelli-Leigh gegenüber Mirror betont, glaube sie aber, dass es nicht das Ende seiner Musikkarriere bedeutet hätte – ganz im Gegenteil. "Er hätte den Schritt in die Unabhängigkeit wagen können. Ich glaube, das ist manchmal so eine Sache, die Leute sagen: 'Oh, dies würde nicht funktionieren und das würde nicht funktionieren'. Manchmal haben sie recht, aber manchmal liegen sie so falsch", erklärt die Sängerin.

Die "On Repeat"-Interpretin könne verstehen, dass es frustrierend sei, von seinem Label fallengelassen zu werden, jedoch sei es wichtig, immer "in Bewegung zu bleiben". Damit habe sie selber Erfahrungen gemacht, da sie ebenfalls ohne Musiklabel unterwegs ist. "Viele Leute wollen etwas, das gerade angesagt ist, und dann bringt jemand etwas Neues heraus und sagt: 'Sche*ß drauf, ich mache, was ich will', und das wird ein Erfolg", betont Kelli-Leigh und fügt hinzu: "Ich glaube einfach, wenn du eine Platte wirklich liebst, dann [...] bring sie heraus und glaube daran – du wirst stolz darauf sein."

Die Gründe, warum der "Strip That Down"-Sänger seinen Plattenvertrag verlor, sind bisher offiziell nicht bekannt. Gegenüber Daily Mail behauptete jedoch ein Insider, das Label habe Angst vor Misserfolg gehabt. "Liam wollte die Art von Musik machen, die ihm Spaß machte, aber sein Label war der Meinung, dass dies die One-Direction-Fans nicht überzeugen würde, also gab es Meinungsverschiedenheiten über die Art und Weise, wie seine Marke vermarktet werden sollte", erzählte die Quelle. Es sei in der Musikindustrie heutzutage üblich, Konsequenzen zu ziehen, wenn finanzielle Verluste befürchtet werden – da es eine Möglichkeit sei, "die Kosten zu senken".

Getty Images Liam Payne, August 2018

Getty Images Liam Payne im September 2019

