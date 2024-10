Ließ Liam Paynes Label ihn aus Angst vor Misserfolg fallen?

Kurz bevor Liam Payne (✝31) starb, soll sich sein Plattenlabel Universal Music von ihm getrennt haben. Die Gründe sind bisher nicht offiziell bekannt. Ein Insider glaubt aber zu wissen, warum das Unternehmen den Sänger vor die Tür setzte. "Liam wollte die Art von Musik machen, die ihm Spaß machte, aber sein Label war der Meinung, dass dies die One Direction-Fans nicht überzeugen würde, also gab es Meinungsverschiedenheiten über die Art und Weise, wie seine Marke vermarktet werden sollte", erklärt die Quelle gegenüber Daily Mail. In der Musikindustrie sei es mittlerweile üblich, derartige Konsequenzen zu ziehen, wenn finanzielle Verluste befürchtet werden. Das sei für die Produzenten eine Möglichkeit, "die Kosten zu senken".

Für Liam soll die Entscheidung seines Labels ein herber Rückschlag gewesen sein – wenn auch nicht aus finanzieller Sicht. "Er brauchte das Geld nicht, er war wohlhabend, aber ja, es tat ihm weh, weil er unter ständigem Druck stand, mit den anderen Jungs aus der Band zu konkurrieren", erklärt der Insider weiter. Universal Music soll aber auch das Image, das der Brite mittlerweile habe, nicht gefallen haben. In den vergangenen Monaten geriet Liam immer wieder in die Kritik und wurde im Netz zum Ziel von Spott: "Unglücklicherweise war ein Teil der Entscheidung durch all die Memes und Witze motiviert, die die Leute online über ihn gemacht haben. Sein Team sah das als Zeichen, das Schiff zu verlassen."

Liam war in seiner Jugend mit One Direction zum Teeniestar geworden. Nach der Auflösung der Band 2016 ging jeder der fünf Jungs seinen Weg als Solokünstler. Doch es hatte den Anschein, dass der Musiker ein wenig hinter seinen Kollegen zurückblieb. Zuletzt machte er auch immer wieder Negativschlagzeilen. So reichte beispielsweise seine Ex Maya Henry (24) kurz vor seinem Tod eine Unterlassungsklage ein, weil er sie permanent mit Nachrichten bombardiert haben soll. Nur ein paar Tage später ging die Nachricht von Liams frühem Tod durch die Medien. Er soll nach einem Sturz von seinem Hotelbalkon in Argentinien verstorben sein. Zu den genauen Todesumständen ist bisher nur wenig bekannt.

Getty Images Niall Horan und Liam Payne im Dezember 2015

Getty Images Liam Payne und Maya Henry, Oktober 2021