Twenty4tim hat nach Brust-OP Blutungen und starke Schmerzen

Twenty4tim (24) wurde wegen einer vergrößerten Brustdrüse operiert. Auch wenn der Influencer den Eingriff gut überstanden hat, hat er mit üblen Nachwirkungen zu kämpfen. Via Instagram gibt Tim ein Update zu seiner momentanen Verfassung: "Ich bin einfach noch viel zu erschöpft." Auch wenn die Nacht in Ordnung gewesen sei, komme er ohne Schmerzmittel nicht aus: "Mitten am Abend hatte ich noch relativ starke Blutungen."

Kurz nach der OP ging es Tim jedoch noch nicht so gut, dass er sich selbst bei seinen Followern melden konnte. Seine Angehörigen übernahmen diese Aufgabe für ihn: "Operation ist beendet. Alles verlief laut Arzt super. Die extra 90 Minuten waren nur, damit der Arzt zu 100 Prozent mit dem Ergebnis zufrieden ist. Er hat quasi alles bis ins letzte Detail 'optimiert'." Der Eingriff habe insgesamt länger gedauert, als zunächst geplant war.

Tims Operation hatte sowohl ästhetische als auch gesundheitliche Hintergründe. "Wenn die vergrößert ist, dann hat man optisch das Gefühl, dass die Brust eben sehr weiblich ausschaut", erklärte er im Interview mit RTL die Beweggründe seines Eingriffs und fügte hinzu: "Es drückt und tut irgendwann tatsächlich weh."

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Tims Update? Toll, dass er authentisch bleibt! Er sollte sich lieber auf seine Genesung konzentrieren. Ergebnis anzeigen