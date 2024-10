Krankenhaus-Update: Twenty4tim hat Brust-OP gut überstanden

Auf Twenty4tims (24) Instagram-Kanal gibt es gute Neuigkeiten: Der Influencer hat seine Brustoperation gut überstanden. Da Tim direkt nach der OP nicht in der Lage ist, seine Community persönlich auf dem Laufenden zu halten, übernehmen das die Angehörigen und Freunde des Webstars. Nachdem zunächst seine Mama die Info durchgegeben hatte, dass der Eingriff länger als geplant dauert, folgten kurz darauf gute Nachrichten: "Operation ist beendet. Alles verlief laut Arzt super. Die extra 90 Minuten waren nur, damit der Arzt zu 100 Prozent mit dem Ergebnis zufrieden ist. Er hat quasi alles bis ins letzte Detail 'optimiert'." Ein Video in Tims Feed zeigt ihn bei seinen ersten Schritten aus dem Aufwachraum – gestützt von seinen Freunden, tappst er durch den Flur. Danach hieß es aber erst mal ausruhen.

Kurz darauf übernimmt Tims bester Freund und Frisör die Insta-Story des 24-Jährigen. "Ich melde mich hier jetzt mal zu Wort und ich sage euch eins: hier ging es drunter und drüber. Die OP hat viel länger gedauert, als sie eigentlich sollte. Aber im Nachhinein haben wir erfahren, dass es echt okay ist, weil die Ärzte wirklich sehr gründlich waren", berichtet Björn. Spät am Abend gibt es dann auch noch das allererste Lebenszeichen des ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmers. "Hallo liebe Community, zu später Stunde bin ich gerade aufgewacht und habe das erste Mal so richtig mein Handy in der Hand. Habe überall blaue Flecken und bin derbe kaputt. Lege mich direkt wieder hin", schreibt der YouTuber.

Eine freudige Nachricht für alle Fans des "Nice wie du bist"-Interpreten. Dass es sich dabei um einen großen Eingriff handelte, war dem Social-Media-Star vorher bewusst. In seiner Entscheidung dazu war er sich aber sicher und begründete diese auch ausgiebig gegenüber seiner Community. Die Operation hatte nicht nur einen ästhetischen, sondern auch einen medizinischen Hintergrund – Tim litt nämlich unter einer vergrößerten Brustdrüse. "Wenn die vergrößert ist, dann hat man optisch das Gefühl, dass die Brust eben sehr weiblich ausschaut", erklärte er im Interview mit RTL und fügte hinzu: "Es drückt und tut irgendwann tatsächlich weh."

Instagram / twenty4tim Twenty4tim nach seiner Brustoperation, Oktober 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Jahr 2024

