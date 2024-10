Verzögert XXL-Ehevertrag Jeff Bezos' Hochzeit mit Lauren?

Jeff Bezos (60), der milliardenschwere Gründer von Amazon, hat seine Verlobung mit der ehemaligen TV-Moderatorin Lauren Sánchez (54) im Mai des letzten Jahres bekanntgegeben. Dennoch warten Freunde und Fans des Paares gespannt auf die Hochzeit, die bislang nicht stattgefunden hat. Eine glanzvolle Verlobungsparty fand bereits im November 2023 statt, doch konkrete Hochzeitspläne sind noch nicht bekannt. Es gibt Gerüchte, dass ein komplexer Ehevertrag, der Jeffs enormes Vermögen von umgerechnet rund 190 Milliarden Euro schützen soll, die Hochzeit verzögert.

Laut einem Insider wollte Jeff, so verliebt wie er ist, am liebsten sofort heiraten, und auch seine Verlobte kann es kaum erwarten. Allerdings sollen ihm seine Anwälte laut DailyMail geraten haben, ohne einen soliden Ehevertrag keinen Schritt weiterzugehen. Ein solcher Vertrag würde nicht nur Bezos' Vermögenssicherung gewährleisten, sondern auch die Übereinkunft beider Seiten über den Besitz von Autos und Schmuck beinhalten. Ein weiterer Nahestehender des Paares erinnert daran, dass es keine Spannungen in der Beziehung gibt und die beiden als überglücklich gelten. Ein Sprecher von Lauren hat die Gerüchte um ein Ehevertragsdrama jedoch als "nicht existent" bezeichnet.

Die komplizierten Vorbereitungen auf solch einen Vertrag könnten von Bedeutung sein, seit sich Jeff 2019 von seiner langjährigen Frau MacKenzie Scott trennte. Weil die beiden vor der Ehe keinen Ehevertrag abgeschlossen hatten, behielt MacKenzie 25 Prozent der von ihr und Jeff Bezos gehaltenen Amazon-Aktien im Wert von umgerechnet 32,9 Milliarden Euro. Sie gilt als eine der reichsten Frauen der Welt.

Getty Images Jeff Bezos im September 2018

Getty Images Jeff Bezos und MacKenzie Scott im Januar 2018

