Er verstarb darin: Matthews Perrys Anwesen wurde verkauft

Am 28. Oktober des vergangenen Jahres starb Matthew Perry (✝54) auf tragische Weise. Fast ein Jahr nach dem Ableben des Friends-Stars wurde sein Haus in Los Angeles für umgerechnet rund acht Millionen verkauft. Das luxuriöse Anwesen im exklusiven Stadtteil Pacific Palisades war zuvor das Zuhause des Schauspielers gewesen, in dem er auch verstarb. Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines nicht-öffentlichen Geschäfts, wie People nun berichtet. Mit dem Abschluss des Verkaufs geht eine Ära zu Ende, die Fans weltweit bewegte.

Im vergangenen Jahr wurde Matthew leblos in dem Whirlpool seines Anwesens von seiner Mitarbeiterin aufgefunden. Polizei und Ärzte konnten ihn nicht mehr retten – er wurde nur 54 Jahre alt. Zu Beginn der Ermittlungen war die Polizei davon ausgegangen, dass der Chandler-Bing-Darsteller darin ertrunken war. In einer Autopsie wurde allerdings bestätigt, dass Matthew an einer Ketamin-Überdosis sein Leben ließ. Seine Assistentin gestand später, ihm die tödliche Dosis verabreicht zu haben. "Kenny Iwamasa gab zu, Perry ohne medizinische Ausbildung wiederholt Ketamin injiziert zu haben, unter anderem am 28. Oktober 2023, dem Tag, an dem Perry starb", hieß es dazu in einem offiziellen Statement des Justizministeriums, wie Daily Mail im August berichtete.

Nur wenige Tage vor seinem plötzlichen Tod teilte Matthew noch ein Foto, das ihn in einem Whirlpool zeigte. Es ist aber nicht klar, ob der Hollywoodstar tatsächlich genau in dem Wasserbecken starb. "Oh, das warme Wasser, das herumwirbelt, lässt dich dich gut fühlen? Ich bin Mattman", schrieb Matthew zu der Instagram-Aufnahme, in der er zufrieden in dem Whirlpool saß und die Aussicht auf die Stadt genoss.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Instagram / mattyperry4 Matthew Perry im Oktober 2023