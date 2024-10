"Harter Weg": Nicole Kidman äußert sich zum Tod ihrer Mutter

Nicole Kidman (57) musste im vergangenen Monat einen schweren Verlust hinnehmen: Ihre geliebte Mutter Janelle Ann Kidman verstarb im Alter von 84 Jahren. Bei der Premiere der zweiten Staffel von "Lioness" in Los Angeles am Mittwochabend sprach die Schauspielerin offen über ihre Gefühlswelt. Im Interview mit The Hollywood Reporter beschrieb sie: "Es ist ein harter Weg. Ich halte aber durch." Die Produzentin betonte außerdem, wie sehr sie ihre Mutter vermisst: "Mit der Arbeit ist alles super, aber ich wünschte wirklich, meine Mama wäre hier."

Die "Moulin Rouge"-Hauptdarstellerin erfuhr kurz nach ihrer Ankunft bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig die bestürzende Neuigkeit. Dort war sie eigentlich aus einem erfreulichen Anlass, da ihr der Preis als beste Schauspielerin im Film "Babygirl" verliehen werden sollte. An ihrer Stelle nahm die Regisseurin Halina Reijn die Auszeichnung entgegen. Zudem verlas sie eine Erklärung der abwesenden Preisträgerin: "Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie gehen, aber dieser Preis ist für sie."

Nicole erhielt nach der traurigen Nachricht unglaublich viel Unterstützung von Fans auf der ganzen Welt sowie natürlich ihren Freunden. Für die große Anteilnahme und die tröstenden Worte war die Berühmtheit sehr dankbar. Aus diesem Anlass formulierte die Australierin auf Instagram emotionale persönliche Zeilen: "Meine Schwester und ich sowie unsere Familie möchten uns für die überwältigende Liebe und Freundlichkeit bedanken, die wir in dieser Woche erfahren haben."

Getty Images Nicole Kidman und ihre Mutter im Jahr 2004

Instagram / nicolekidman Antonia, Janelle und Nicole Kidman