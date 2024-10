Lily Allen verdient mit Fußbildern mehr als mit Spotify

Lily Allen (39) hat verraten, dass sie mehr Geld damit verdient, Bilder ihrer Füße im Netz zu verkaufen, als mit dem Streaming ihrer Musik. Die 39-jährige Sängerin, bekannt für Hits wie "Smile", gewährte auf X einen Einblick in ihren Verdienst. "Stell dir mal vor, du bist eine Künstlerin und hast fast acht Millionen Spotify-Hörer im Monat – aber verdienst mehr Geld mit 1.000 Menschen, die sich Bilder von deinen Füßen anschauen", schrieb sie. Auf der Abo-Plattform OnlyFans veröffentlicht Lily gegen einen monatlichen Betrag seit einigen Monaten Aufnahmen ihrer Füße.

Die schlüpfrigen Fotos zahlen sich für Lily so richtig aus. Die "Not Fair"-Interpretin hat auf OnlyFans rund 1.000 Follower. Diese zahlen Monat für Monat umgerechnet rund 10 Euro dafür, um sich den Content der Musikerin anzuschauen. Somit darf sie sich über Einnahmen in Höhe von sage und schreibe 10.000 Euro freuen. Wie viel sie mit ihrer Musik bei Spotify verdient, ist hingegen unklar.

Aber was sagte eigentlich Lilys Ehemann David Harbour (49) zu diesem ungewöhnlichen Geschäftsmodell? In einer Podcast-Folge von "Miss Me?" erzählte die Sängerin ihrer Freundin Miquita Oliver, dass David erst einmal skeptisch war. "Am Anfang war er nicht angetan", gestand Lily. Er wollte wissen, ob das vielleicht eine spezielle Vorliebe von ihr sei. Doch das verneinte sie entschieden. Für Lily ging es vielmehr um das Gefühl von Macht, das sie faszinierte. Trotz anfänglicher Bedenken fand der Schauspieler die Idee schließlich großartig. Die Sängerin gab zu, dass sie tatsächlich großen Spaß an ihrem neuen Hobby habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen, 2022

Anzeige Anzeige