Darum spielt Filmstar Anna Kendrick keine Comedy-Rollen mehr

Anna Kendrick (39), die bekannte Schauspielerin aus Filmen wie Pitch Perfect, hat kürzlich in einem Interview mit The Independent offen über ihre Erfahrungen in einer früheren, von Missbrauch geprägten Beziehung gesprochen. In dem Gespräch erzählte sie, wie diese sechsjährige Partnerschaft ihr Leben beeinflusste und das Ende sie dazu brachte, sich von ihren typischen Comedy-Rollen abzuwenden. Sie berichtete, dass sie sich während dieser Zeit oft unsicher fühlte und dachte: "Ich lebe mit einem Fremden zusammen. Ich weiß nicht, was los ist." Diese Gefühle führten schließlich auch dazu, dass sie ihre Karriere neu ausrichtete.

Im Interview erklärte Anna, dass sie nach dem Ende dieser traumatischen Beziehung ihrem Agenten mitgeteilt habe, keine Angebote für Comedy-Rollen mehr anzunehmen. Sie fühlte sich gezwungen, in ihrem Privatleben eine Rolle zu spielen und unehrlich zu sein. "Ich konnte keine weitere Sekunde damit verbringen, unehrliche Luft zu atmen", sagte sie. Stattdessen konzentrierte sie sich danach auf ernstere Projekte und gab ihr Regiedebüt mit dem Film "Woman of the Hour", der die wahre Geschichte einer jungen Frau erzählt, die sich unwissentlich in einer Datingshow mit einem Serienmörder und Sexualstraftäter zusammentut. Bereits zuvor hatte Anna in dem Film "Alice, Darling" eine Frau in einer missbräuchlichen Beziehung gespielt. People erzählte sie später, dass sie das Gefühl hatte, der Film habe mit ihrer persönlichen Erfahrung "resoniert".

Anna berichtete bereits früher über ihre missbräuchliche Beziehung und teilte ihre Erfahrungen, um auf wichtige Themen wie häusliche Gewalt aufmerksam zu machen. Sie hofft nach wie vor, anderen Betroffenen Mut zu machen und das Bewusstsein für emotionalen und psychologischen Missbrauch zu schärfen. Obwohl sie früher für ihre humorvollen und zugänglichen Rollen bekannt war, zeigt sie nun eine neue Seite von sich. "Manchmal ist das Quälendste nicht nur der mangelnde Respekt oder die schlechte Behandlung, sondern die Tatsache, dass alle so tun, als würde es nicht passieren", reflektierte sie über ihre Vergangenheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / annakendrick47 Anna Kendrick, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / annakendrick47 Anna Kendrick im Dezember 2022

Anzeige Anzeige