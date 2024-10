Darum veröffentlicht Bruce Springsteen keine neuen Songs

Bruce Springsteen (75) hat enthüllt, dass er bereits seit zwei Jahren keine neuen Songs mehr geschrieben hat. Diese überraschende Aussage machte der Musiker laut Entertainment Weekly während einer Fragerunde bei der Premiere seines Dokumentarfilms "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band" in Los Angeles. "Ich habe zwei Jahre lang keine neuen Songs geschrieben", erklärte Bruce mit ehrlichen Worten und fügte hinzu: "Songs kommen eben nicht so oft."

Dabei erzählte Bruce auch, dass sein letztes Album "Letter to You" aus dem Jahr 2020, das er derzeit auf Tour präsentiert, ihn nach einem persönlichen Verlust wie im Fluss überkam. Er hatte mehrere Tage am Krankenbett seines Kindheitsfreundes George Theiss verbracht, bevor dieser verstarb, und realisierte damals, dass er das letzte lebende Mitglied seiner ersten Band, den Castiles, ist. "Ich kam von George zurück und er erfüllte mich mit etwas", erinnerte sich Bruce. "Ich glaube, das gesamte 'Letter to You'-Album wurde in etwa zwei Wochen geschrieben und in vier Tagen aufgenommen."

Bruce erklärte, dass das "allgegenwärtige Gespenst der Sterblichkeit" zu seiner Schreibblockade beigetragen habe. Es prägte bereits das Songwriting für "Letter to You" und beeinflusst auch die Themen von "Road Diary". "Man wird in unserem Alter erwachsen, und das sind die Dinge, über die man nachdenkt", sagte er. "Patti (71) und ich mussten mit ihrer Krankheit umgehen, und die Sterblichkeit ist jetzt Teil des Lebens. Wie ich im Film sage, gibt es viel mehr Gestern und Abschiede, wenn man in unserem Alter ist, als vor 30 oder 40 Jahren." Patti kämpft seit 2018 gegen ein multiples Myelom, eine seltene Form von Blutkrebs. Bruce und Patti sind seit 1991 verheiratet und haben drei Kinder.

Getty Images Bruce Springsteen und Patti Scialfa bei den Tony Awards in New York, am 10. Juni 2018

Getty Images Bruce Springsteen, Musiker

