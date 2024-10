Deshalb fehlt Königin Camilla in der Familien-Chatgruppe

Königin Camilla (77) ist nicht Teil der WhatsApp-Familiengruppe – und der Grund dafür ist überraschend bodenständig. Tom Parker Bowles (49), Sohn der Königin aus erster Ehe, hat jetzt enthüllt, dass seine Mutter ein altmodisches Nokia-Handy benutzt, das WhatsApp gar nicht unterstützt. So entgehe der Gemahlin von König Charles III. (75) jedoch einiges aus dem Leben ihrer Verwandten aus der Parker-Bowles-Linie, die sich alle rege über die gemeinsame Chatgruppe austauschen, wie Tom im Gespräch mit Woman & Home verriet.

Während Tom, seine Kinder, seine Schwester Laura Lopes (46) und seine Cousins in engem Chatkontakt stehen, bleibt Camilla in gewisser Weise digital isoliert. "Ich denke, sie verzichtet aus Sicherheitsgründen auf ein moderneres Handy", erklärte der 49-Jährige, der sich in England als Restaurantkritiker und Kochbuchautor einen Namen gemacht hat. Oft könne er seine Mutter für längere Zeit nicht erreichen und erfahre erst durch Medienberichte, wo sie gerade steckt. "Ich rufe meine Mutter an, sie antwortet nicht. Dann sehe im Fernsehen: 'Ah! Sie ist in Jersey'", scherzte er.

Camilla ist bekannt dafür, großen Wert auf vertrauensvolle und persönliche Beziehungen zu legen – fernab von Emojis und Lesebestätigungen. Laut Berichten der Times fordert sie auch ihre Enkelkinder bei gemeinsamen Mahlzeiten immer wieder dazu auf, die Smartphones beiseitezulegen, um die Familienzeit ohne Ablenkungen zu genießen. Diese Haltung teilt sie mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), die zu Lebzeiten ebenfalls schon darauf bestand, dass Handys am Esstisch nichts verloren haben. Die 2023 frisch gekrönte Königin bleibt also nicht nur ihren Prinzipien treu, sondern auch denen des Königshauses, und schafft damit wertvolle Momente echter, analoger Verbundenheit.

Getty Images Königin Camilla und Tom Parker Bowles, Juni 2024

Getty Images König Charles III., Queen Elizabeth II. und Königin Camilla, November 2007

