Hat Laura Maria Rypa jetzt ihren Verlobungsring abgelegt?

Laura Maria Rypa (28) hat kürzlich ein neues Foto auf Instagram geteilt, das unter ihren Fans Verwirrung stiftete. Auf dem zunächst unauffällig wirkenden Schnappschuss ist die Influencerin gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Leano Romeo und Amelio Elija beim Kuscheln zu sehen. Die drei wirken glücklich und vereint, doch ein Detail fiel aufmerksamen Followern sofort auf: An ihrem Finger fehlt der Verlobungsring, den sie sonst regelmäßig trug. Die Abwesenheit des Schmuckstücks, das für ihre Liebe zu dem jüngst medial in Verruf geratenen Pietro Lombardi (32) steht, sorgte für wilde Spekulationen in der Kommentarspalte des Beitrags.

Ein Follower bemerkte: "Kein Ring mehr auf." Laura reagierte prompt auf diese Anmerkung und erklärte offen: "Ich war schwanger und meine Finger sind immer noch nicht so, wie sie vorher waren. Passt mir leider aktuell nicht." Mit dieser ehrlichen Antwort wollte sie offenbar Klarheit schaffen, doch fiel einigen Fans noch eine weitere vermeintliche Unstimmigkeit auf. Kindsvater Pietro war auf dem Familienfoto nicht zu sehen, das die 27-Jährige mit liebevollen Worten über ihre Kinder kommentierte: "In ihren Augen sehe ich die Welt, in ihren Herzen meine größte Liebe." Ob ihr Verlobter vielleicht sogar der Fotograf dieser niedlichen Aufnahme war, bleibt offen.

Einige User äußerten sich auch besorgt über die Influencerin, deren Beziehung zu DSDS-Juror Pietro in den vergangenen Wochen für reichlich Schlagzeilen sorgte. Inmitten der brodelnden Gerüchteküche scheint sich Laura, bekannt als Social-Media-Sternchen und Model, aber weiterhin voll und ganz auf ihre Familie zu konzentrieren. So gelingt es ihr, wie sie immer wieder gern auf Social Media zeigt, ihren Kindern abseits des Trubels ein ruhiges und liebevolles Zuhause zu bieten.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Anzeige Anzeige