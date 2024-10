"Moulin Rouge" holt Massimo Sinató aus seiner Komfortzone

Massimo Sinató (43), bekannt aus der Tanzshow Let's Dance, hat offenbart, dass er nach zwölf Ehejahren das Flirten verlernt habe. Der 43-jährige Tänzer wird bald eine neue Herausforderung auf der Musical-Bühne übernehmen, genauer gesagt im Stück "Moulin Rouge" im Musical Dome in Köln. Dort schlüpft er in die Rolle des Santiago, eines Charakters mit intensiven Flirtszenen. "Hier der Santiago hat, glaube ich, schon alle auf der Bühne angeflirtet", gesteht Massimo im Interview mit RTL. Während er sich normalerweise auf dem Tanzparkett souverän bewegt, fühlt sich die Bühne des Musicals für ihn noch ungewohnt an.

Massimo erklärte im Interview, dass ihm das Flirten auf der Bühne schwerfällt, obwohl sein Charakter Santiago ganz in diesem Bereich aktiv ist. "Das ist wieder eine andere Energie", erklärte er den Unterschied zur Tanzbühne. Bei Proben zu einer Kussszene sei er sogar "schüchtern" geworden und "knallrot", so Massimo weiter. Während Tanz und heiße Performances bei "Let's Dance" kein Problem für ihn darstellen, ist das Schauspielen mit neuen Anforderungen verbunden. Viele seiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen von "Let's Dance" haben angekündigt, bei einer seiner 16 Vorstellungen vorbeizuschauen, um ihn in seiner neuen Rolle zu unterstützen.

Mit seiner Ehefrau Rebecca Mir (32), die er 2012 bei "Let's Dance" kennenlernte, ist Massimo seit 2015 verheiratet. Gemeinsam haben sie einen dreijährigen Sohn und führen eine glückliche Ehe. Das Paar zählt zu den Traumpaaren der deutschen Unterhaltungsbranche. Massimo freut sich auf sein Debüt am 6. November. Doch er fragt sich, wie seine Frau Rebecca es findet, wenn er in seiner neuen Rolle auf der Bühne flirtet und singt: "Ich bin gespannt, wie sie reagiert", sagte Massimo lächelnd.

RTL / Willi Weber Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit Massimo Sinató und ihrem Sohn in Paris

