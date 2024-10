Nach Trennung: Verena Kerth ist von Liebesflauten geprägt

Verena Kerth (43), bekannt aus Realityshows wie Promi Big Brother und dem Dschungelcamp, sorgte auf der glamourösen Halloweenparty von Reto Hanselmann nicht nur mit ihrem knappen Grusel-Outfit für tiefe Einblicke. In einem Interview mit RTL sprach Verena offen über ihre Gefühle und sagte: "Auf meinem Herzen sind so viele Narben, da ist definitiv kein Platz mehr für weitere." Statt wie im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten Marc Terenzi (46) zu erscheinen, trat die Moderatorin diesmal allein auf, war im Interview, das sie an der Seite von Reality-Kollegin Claudia Obert (63) gab, aber dennoch in bester Gesellschaft.

Verena machte im Gespräch mit dem TV-Sender keinen Hehl daraus, dass die vergangenen Jahre für sie schwer gewesen sind. Sie bemerkte: "Irgendwie hatte ich die letzten zwei Jahre Halloween", was als deutliche Anspielung auf ihre stürmische Beziehung und die Trennung von Marc verstanden werden kann. Seit der Auflösung ihrer Verlobung herrscht zwischen den beiden Funkstille, und Verena scheint entschlossen, einen Neuanfang zu wagen. Unterstützung erhält sie dabei von ihrer Freundin Claudia, die ihr mit auf den Weg gibt: "Du solltest dein Herz verschenken, denn im Unterschied zum Geld behält man es trotzdem!" Die einstige Partnerin von Fußballlegende Oliver Kahn (55) genießt nach der Trennung nun ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen. "Heute kann ich alles machen, ich fühle mich so frei wie noch nie", betonte sie und stürzte sich prompt in die feiernde Partymeute.

Die 43-Jährige blickt auf bewegte Zeiten zurück, sowohl privat als auch beruflich. Nach der gescheiterten Verlobung mit Marc, scheint Verena nun den Fokus auf sich selbst und ihr eigenes Wohlbefinden zu legen. Freunde und Wegbegleiter hoffen, dass sie bald wieder ihr Herz öffnen kann, doch die gebürtige Münchnerin möchte sich laut RTL dafür die Zeit nehmen, die sie braucht.

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi, Filmfestspiele Cannes 2023

