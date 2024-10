Victoria und David Beckhams Umzugstaktik ärgert die Nachbarn

Victoria (50) und David Beckham (49) sind gerade erst dabei, sich in ihrer neuen 80-Millionen-Dollar-Villa in Miami Beach einzuleben, doch bereits jetzt sorgen sie für Unruhe unter ihren Nachbarn. Der Grund: Das berühmte Paar hat das Anwesen auf traditionelle Weise direkt auf ihren Namen registriert, anstatt, wie viele Prominente, eine Aktiengesellschaft zu nutzen, um ihre Identität zu verschleiern. Dadurch konnte die Adresse der Beckhams schnell publik werden, was bereits jetzt Scharen von Fans, Paparazzi und neugierigen Einheimischen in die Gegend lockt – sehr zum Unmut der Nachbarn, wie ein Insider Page Six verriet.

Die in der Nachbarschaft unerwünschte Aufmerksamkeit wird durch das imposante Anwesen der Beckhams noch verstärkt, das sich mit 13 Badezimmern, einer Außenküche, einer Dachlounge und einem privaten Bootsbereich majestätisch entlang der Biscayne Bay erstreckt. Prominente Nachbarn wie Shakira (47) und der Bee Gees-Star Barry Gibb haben sich bisher nicht negativ über den Einzug des Paares geäußert, doch die Masse an Schaulustigen sorgt laut Page Six in einigen Teilen der Gemeinde für große Sicherheitsbedenken. Die Anwohner hätten sich von dem glamourösen Paar eine diskretere Kaufmethodik erhofft, auch da Miami Beach überwiegend von nicht-prominenten Privatpersonen bewohnt wird, die ungern in der Öffentlichkeit stehen, so der Insider.

Victoria und David sind schon lange für ihren extravaganten Lebensstil und ihre Prachtimmobilien bekannt. Das Ex-Spice-Girl und der ehemalige Fußballstar haben sich im Laufe der Jahre einen beeindruckenden Immobilienbestand angeeignet. Ihre Entscheidung, das neue Haus unter ihrem Namen zu erwerben, könnte als Ausdruck der großen Gelassenheit interpretiert werden, die sich die beiden im Laufe ihrer langen Karrieren im internationalen Showbusiness aneignen konnten.

Getty Images Victoria und David Beckham

Getty Images David und Victoria Beckham

