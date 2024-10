Gewusst? Hier hatte Herzogin Meghan ihren ersten TV-Auftritt

Herzogin Meghan (43) überrascht ihre Fans mit einem wiederentdeckten Auftritt aus ihrer Jugend: In einer wieder aufgetauchten Szene der Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" aus dem Jahr 1995 ist sie als Schülerin im Hintergrund zu sehen. Die Episode mit dem Titel "The Undergraduate" zeigt die damals 14-jährige Meghan neben Christina Applegate (52), die die Rolle der Kelly Bundy spielte. Für viele Fans ist es spannend zu sehen, dass Meghan bereits in so jungen Jahren erste Erfahrungen vor der Kamera sammelte.

Dass Meghan schon als Teenager am Set der Kultserie war, verdankt sie ihrem Vater Thomas Markle Sr. (80), der als Kameramann und später als Leiter der Fotografie für die Show arbeitete. "Übrigens ist sie [Meghan] am Set von 'Eine schrecklich nette Familie' aufgewachsen. Wussten sie das? Ihr Vater war ein Kameramann", plauderte Ed O'Neill, der Hauptdarsteller der Show, in der "Ellen DeGeneres Show" aus und ergänzte: "Sie kam immer in ihrer katholischen Schuluniform ans Set. Sie war ungefähr neun."

Obwohl Meghan heute als Herzogin von Sussex bekannt ist, spielte die Schauspielerei lange eine bedeutende Rolle in ihrem Leben. Ihren Durchbruch feierte sie mit der Rolle der Rachel Zane in der Anwaltsserie "Suits", in der sie von 2011 bis 2018 zu sehen war. Außerdem trat sie als Koffer-Girl in der Spielshow "Deal or No Deal" auf. Nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (40) gab sie die Schauspielerei auf, kehrte aber mit gemeinsamen Projekten wie ihrer Netflix-Dokumentation kurzzeitig auf die Bildschirme zurück.

Getty Images Herzogin Meghan, 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

