Gwen Stefani in coolem Look beim Footballspiel ihres Sohnes

Gwen Stefani (55) genoss einen entspannten Tag mit ihren Söhnen Apollo (10) und Zuma (16) in Los Angeles. Die No Doubt-Sängerin, die kürzlich für ihren unverkennbaren Stil bei The Voice Aufsehen erregte, feuerte ihren jüngsten Sohn Apollo bei einem Flag Football-Spiel an. Wie Fotos von Dailymail zeigen, trug Gwen gewohnt stilvoll eine übergroße marineblaue Bluse, Leggings und Denim-Stiefel. Ihr Sohn Zuma begleitete sie im lässigen roten Trikot, während ihr ältester Sohn Kingston (18) an diesem Familientag fehlte.

Die "The Sweet Escape"-Interpretin zeigte sich sichtlich stolz auf ihren Sohn Apollo, der gut gelaunt und voller Energie ins Spiel startete. Gwen, deren blonde Haare zu einem lässigen Dutt gebunden waren, verfolgte aufmerksam das Geschehen auf dem Feld und tauschte sich zwischendurch mit anderen Eltern aus. In der Hand hielt die Musikerin, die von ihren Fans für ihr jugendliches Aussehen bewundert wird, einen Kaffee. Über ihrer Schulter hing ein Flanellhemd. Ihre Accessoires, darunter eine große Designerbrille und goldene Armbänder, rundeten den coolen Look ab. Zuma unterstützte seinen Bruder und brachte einen Football mit, um sich in den Pausen selbst die Zeit zu vertreiben.

Ihre drei Söhne teilt Gwen Stefani mit ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale (58), dem Frontmann der Band Bush. Die beiden lernten sich 1995 kennen, als No Doubt für Bush als Vorband auftrat, und waren von 2002 bis 2016 verheiratet. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2015, die sie nach eigenen Aussagen aufgrund unüberbrückbarer Differenzen einreichte, fand Gwen ihr neues Liebesglück mit dem Country-Star Blake Shelton (48). Die beiden trafen sich als Coaches bei der Castingshow "The Voice" und sind seit Juli 2021 verheiratet. Gwen betont häufig in Interviews, wie wichtig ihr das Familienleben ist und wie sehr sie die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern schätzt. Blake versteht sich ebenfalls gut mit den Jungs und unterstützt Gwen in ihrer Mutterrolle.

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, 2023

