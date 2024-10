Haben Poptitan Dieter Bohlen und Carina schon geheiratet?

Dieter Bohlen (70) und seine Partnerin Carina sind seit fast 20 Jahren ein Herz und eine Seele – aber noch kein Ehepaar. Anfang des Jahres verriet der DSDS-Juror, dass sie eine Hochzeit planen. Mittlerweile sind ein paar Monate vergangen – hat das Liebesfest vielleicht sogar schon stattgefunden? Bild der Frau hat bei dem Poptitan nachgehakt. "Also, soweit ich da Bescheid weiß, sind wir kein Ehepaar", meinte Dieter auf die Frage, verriet aber auch keine weiteren Details zu ihren Plänen.

Der 70-Jährige hatte im Februar dieses Jahres angekündigt, dass er und Carina sich das Jawort geben wollen. Gegenüber Bild sagte er damals: "Carina und ich werden heiraten. Es gibt ein festes Datum – seit dem ersten Tag unserer Beziehung. Ich nannte ihr damals ein bestimmtes Jahr und meinte, wenn wir dann noch zusammen sind, vertraue ich dir und heirate dich." Allerdings hielt Dieter den abgemachten Zeitpunkt stets geheim. Carina selbst hat klare Vorstellungen von einer möglichen Eheschließung – und eine Bedingung. "Du musst mir aber noch mal einen richtigen Antrag machen, damit ich dich heirate", forderte sie ihren Partner im Interview mit der Zeitung auf. Ob Dieter zumindest diesen Schritt bereits gewagt hat, ist ungewiss.

Die Liebesgeschichte von Dieter und Carina begann im Jahr 2006, und seitdem sind sie unzertrennlich. Der Ex-Modern-Talking-Star, der in der Vergangenheit bereits zweimal verheiratet war, scheint in der 40-Jährigen nun seine große Liebe gefunden zu haben. Trotz der intensiven Öffentlichkeitspflichten und des Drucks, der mit einem Leben in der ersten Reihe des Showgeschäfts einhergeht, halten die beiden zusammen. Carina ist nicht nur seine Lebenspartnerin, sondern auch die Mutter zweier seiner insgesamt sechs Kinder.

Getty Images Dieter Bohlen, Sänger

ActionPress Carina Walz und Dieter Bohlen

