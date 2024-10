Hat Johnny Depp endgültig mit dem Amber-Drama abgeschlossen?

Schauspieler Johnny Depp (61) stellte kürzlich auf dem 19. Filmfest in Rom sein neuestes Werk als Regisseur vor, welches den Titel "Modi: Three Days on the Wing of Madness" trägt. Dieses Comeback folgt nach einem jahrelangen öffentlichkeitswirksamen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (38). Während eines Interviews mit The Hollywood Reporter auf dem Filmfest erklärte Johnny ehrlich, wie er zu dem vergangenen persönlichen Drama mittlerweile steht: "Ich hege gegen niemanden einen Groll. Ich habe nicht diesen großen Hass in mir, denn diesen müsste ich aktiv in mir zulassen und nähren. Warum sollte ich dieses Gepäck mit mir herumtragen?"

Im Laufe des Gesprächs gab der Fluch der Karibik-Star zu, dass er in den vergangenen Jahren viel durchgemacht hat – manches davon war aus seiner Sicht urkomisch und anderes einfach nur vollkommen verrückt. Nach all dem Drama und den Anschuldigungen um seine Person sieht der Schauspieler heute ein, dass es geschehen ist und er die Vergangenheit nicht ändern kann. Er beschrieb: "Die Sache ist die: Es war einfach so und es ist auch heute noch so. Also, für mich ist es passiert und ich habe daraus gelernt."

Im Moment scheint der US-Amerikaner sein Liebesleben sehr entspannt anzugehen und nichts mehr zu überstürzen. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass er das wesentlich jüngere Model Yulia Vlasova daten soll. Wie ein Insider gegenüber People betonte, sollen die zwei ihre Beziehung zueinander vollkommen "zwanglos" angehen, ohne Druck. So nennen die beiden sich gegenseitig nicht einmal "Freund" und "Freundin" und sehen sich wohl lediglich "ab und zu."

Johnny Depp, Schauspieler

Yulia Vlasova, Model

