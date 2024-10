Jennifer Lopez verbringt Abend mit Gesangscoach und Kindern

Jennifer Lopez (55) wurde am Samstagabend in Los Angeles in Begleitung ihrer 16-jährigen Zwillinge Max (16) und Emme (16) sowie ihres langjährigen Gesangslehrers Stevie Mackey gesichtet. Nach dem Besuch des AFI Fest Film Festivals 2024 entschied sich die Sängerin und Schauspielerin für ein glamouröses Abendessen im angesagten Restaurant Arden. Wie Fotos der Dailymail zeigen, strahlte J.Lo in einem rosafarbenen Slipdress mit einem bestickten Mantel und rundete ihren Look mit silbernen Mules und einer rosafarbenen Clutch ab. Ihre Kinder präsentierten sich lässig in dunkler, schwarzer Kleidung und auch Mackey trug ein "All Black"-Outfit, welches zurückhaltend und gleichzeitig sehr elegant wirkte.

Beim AFI Fest teilte Jennifer auf Instagram Fotos von ihrem roten Teppich-Look in rosa Shorts und einer hellen oversized Jacke. Bei dem Event warb sie für ihren kommenden Film "Unstoppable", der von Ben Affleck (52) mitproduziert wurde. Das Paar hatte Ende August die Scheidung eingereicht, was die Trennungsgerüchte bestätigte, die seit Monaten kursierten. Trotz der privaten Turbulenzen zeigte sich Jennifer auch nach der Premierenveranstaltung wie gewohnt glamourös.

Persönlich verbindet Jennifer mit ihrem Gesangstrainer Stevie Mackey eine lange Zusammenarbeit und Freundschaft. Die beiden haben immer wieder gemeinsam Auftritte über soziale Medien geteilt, zuletzt in einem Duett zu ihrem Geburtstag im Juli. Dabei sangen sie zusammen "Get Happy/Happy Days Are Here Again", einen Oldie von Barbra Streisand (82) und Judy Garland (✝47). Mackey begleitet Jennifer nicht nur auf ihren musikalischen Reisen, sondern unterstützt sie auch bei öffentlichen Auftritten, insbesondere in herausfordernden Zeiten wie dem aktuellen Scheidungsverfahren.

Getty Images Jennifer Lopez auf dem AFI Fest im Oktober 2024

MEGA / Thecelebrityfinder Jennifer Lopez und Ben Affleck mit Bens Kids Samuel und Fin im September 2024

