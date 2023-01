Sharon bestätigt endlich: Kelly Osbournes Baby ist längst da

Auf diese Nachricht haben ihre Fans schon lange gewartet: Kelly Osbourne (38) hat heimlich ihr Baby zur Welt gebracht! Im Mai 2022 hatte die Tochter von Ozzy Osbourne (74) verkündet, dass sie zum ersten Mal Mama wird – erst im Februar hatten sie und der DJ der Metal-Band Slipknot ihre Beziehung öffentlich gemacht. Nach einigen Babybauch-Sichtungen war ihre Kugel dann Ende November verschwunden. Viele waren sich daraufhin sicher, dass sie das Kind schon bekommen hat. Tatsächlich bestätigte ihre Mama Sharon Osbourne (70) jetzt: Kellys Baby ist längst auf der Welt!

Das plauderte die stolze Oma nun bei The Talk aus: Der Osbourne-Zuwachs habe bereits im November das Licht der Welt erblickt. Es ist ein Junge. Sharon verriet sogar den Namen: Er heißt Sydney! Und wie macht Kelly sich bisher so als Mama? "Einfach nur großartig", schwärmte die 70-Jährige. "Sie passt genau auf, dass kein Foto von ihm an die Öffentlichkeit gerät, ich bin sehr stolz auf sie."

Insidern zufolge hat der kleine Mann bereits Anfang November das Licht der Welt erblickt – genauer gesagt um den 6. November. Damals verriet ein Vertrauter der Familie gegenüber Page Six, dass sie sich auf der Entbindungsstation eines Krankenhauses befindet. Wie gefällt euch der Name Sydney? Stimmt ab!

Getty Images Kelly Osbourne bei den Emmy Awards

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit einem Ultraschallbild

