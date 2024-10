Liebe offiziell? Maura Higgins und Pete turteln verliebt

Die Gerüchteküche brodelt heißer denn je: Bestätigt Pete Wicks (35), bekannt aus Strictly Come Dancing, endlich seine Romanze mit der Love Island-Beauty Maura Higgins? Paparazzi-Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen die beiden beim Küssen nach einem Date im angesagten Restaurant Gloria in Ost-London: In lässigem Schwarz gekleidet, tauschten die Reality-TV-Stars immer wieder Küsse aus, während sie sich draußen vor dem Lokal eine Zigarette gönnten.

Bereits in den vergangenen Monaten wurden Pete und Maura mehrfach zusammen gesehen: Bei der Afterparty der "Pride of Britain Awards" sollen sie laut Augenzeugen "sehr vertraut" gewirkt haben. Ein Fan berichtete gegenüber dem Medium, Maura habe Pete einen Kuss auf die Nase gegeben – dann küssten sich die beiden sich auf die Lippen. Auch in einem Londoner Pub wurden sie beobachtet, wie sie eng umschlungen waren und Maura ihm zärtlich durch die Haare fuhr. Obwohl Pete Gerüchte um eine Beziehung zu Maura bislang dementiert hatte, sprechen die jüngsten Bilder eine deutliche Sprache.

Pete, der in der Vergangenheit öfters mit verschiedenen Prominenten in Verbindung gebracht wurde, musste sich kürzlich mit den Gerüchten über seine Beziehung zu Maura und Jowita Przystał, seiner "Strictly Come Dancing"-Tanzpartnerin, auseinandersetzen. Olivia Attwood (33), eine enge Freundin von Pete, hakte in ihrem Podcast "So Wrong It's Right" humorvoll nach und wollte die Wahrheit hinter Petes romantischem Leben wissen. Dieser blieb jedoch zurückhaltend und beteuerte: "Maura und ich kennen uns schon lange!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Wicks, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Maura Higgins im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige