Ab nach Dubai: Tanja Szewczenko wandert mit Familie aus!

Für Tanja Szewczenko (45) und ihre Familie beginnt demnächst ein neuer Lebensabschnitt! Die einstige Eiskunstläuferin und ihr Mann Norman (44) gehen schon seit mehr als zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Mit ihren drei Kids Jona, Leo und Luis wohnen sie in einem Haus in Köln – bald aber nicht mehr! "Wir ziehen tatsächlich nach Dubai", verkünden die 45-Jährige und ihr Liebster in ihrem aktuellen YouTube-Video. In die Metropole verschlage es sie, da sie sich beruflich und kreativ weiterentwickeln möchten. Außerdem wollen sie dort mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen.

