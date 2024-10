Wegen Skandal um Pietro Lombardi? DSDS-Quoten im freien Fall

Wird die diesjährige DSDS-Staffel die schlechteste aller Zeiten? Lediglich 1,61 Millionen Zuschauer verfolgten laut DWDL die Castingshow am Samstagabend, was einem Marktanteil von 7,2 Prozent entspricht. Zwar war RTL damit der meistgesehene Privatsender, jedoch ist die diesjährige Staffel gemessen an der Reichweite die schwächste bisher. Vor allem in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste die Show herbe Verluste einstecken – in dieser Altersgruppe erreichte sie lediglich 380.000 Zuschauer.

Ob der Quoteneinbruch vor allem bei den jüngeren Zuschauern etwas mit dem Skandal um Pietro Lombardi (32) zu tun hat? Seit einigen Wochen stehen heftige Vorwürfe gegen den Sänger im Raum: Zwischen ihm und seiner On-off-Partnerin Laura Maria Rypa (28) eskalierte ein Streit und es kam zu einem Polizeieinsatz. Laut den Informationen von Bild soll Pietro die Influencerin geschüttelt haben, während sie ihr Baby in einer Trage bei sich hatte.

Zu den Vorwürfen hat sich Pietro mittlerweile geäußert: In einem Instagram-Video, das mittlerweile wieder gelöscht wurde, entschuldigte er sich öffentlich bei Laura für den Vorfall und bezeichnete sich selbst als "richtiges Arschloch". Er betonte jedoch, seine Frau nie geschlagen zu haben. Die Promiflash-Leser nahmen dem 32-Jährigen die Entschuldigung jedoch nicht ab: 326 Teilnehmer (79,1 Prozent) einer Umfrage [Stand: 28. Oktober 2024, 15:30 Uhr] geben an, das Statement unglaubwürdig zu finden. Lediglich 86 Leser (20,9 Prozent) meinten, dass sich seine Worte ehrlich angehört hätten.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi bei DSDS

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige