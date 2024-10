Emma Heming verschweigt Bruce' Krankheit nicht vor Kindern

Bruce Willis (69) ist vor einiger Zeit an frontotemporaler Demenz erkrankt. Dass sich der Gesundheitszustand des Schauspielers schon vor der Diagnose verschlechterte, bemerkte auch seine Familie. Doch genau damit wollte Emma Heming (46) ihre gemeinsamen Kinder Mabel und Evelyn konfrontieren. "Ich habe nie versucht, irgendetwas für sie zu beschönigen. Sie sind damit aufgewachsen, dass Bruce im Laufe der Jahre immer schwächer wurde", erzählt Emma im Interview mit dem Magazin Town & Country und fügt hinzu: "Ich versuche nicht, sie davor zu schützen."

Außerdem berichtet Emma davon, dass Bruce' Krankheit oft "falsch diagnostiziert" und "übersehen" wurde. "Endlich eine Diagnose zu bekommen, war entscheidend, damit ich lernen konnte, was Frontotemporale Demenz ist und damit ich unsere Kinder aufklären konnte", erzählt die 46-Jährige. Emma habe ihre Kinder sofort in die Krankheit ihres Vaters eingeweiht und sie darüber aufgeklärt: "Was ich von unserem Therapeuten gelernt habe, ist, dass Kinder, die Fragen stellen, bereit sind, die Antwort zu erfahren."

Auch habe sie Mabel und Evelyn darüber informiert, dass Bruce keine Chance auf Heilung habe: "Diese Krankheit ist chronisch, fortschreitend und tödlich. Es gibt keine Heilung. [...] Sie wissen, dass sich Daddy nicht mehr erholen wird." Emma werde nicht zulassen, dass die Frontotemporale Demenz ihre Familie zerstört, denn "Bruce würde das nicht wollen."

Anzeige Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming-Willis und Bruce Willis mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern Evelyn und Mabel

Anzeige Anzeige