Erfüllt sich Leyla Lahouar mit Promi-BB-Preisgeld Traum?

Leyla Lahouar (28) ist die Siegerin der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel und darf sich über 100.000 Euro freuen. Doch was hat die Verlobte von Mike Heiter (32) damit vor? Sie möchte mit dem Preisgeld einen Dönerladen eröffnen. "Das mit dem Dönerladen wird jetzt nach dem Umzug in Angriff genommen, da sind auch schon ein paar Arbeiten am Laufen", verrät Leyla im Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Also den wird es auf jeden Fall geben."

Das Preisgeld ist nicht das Einzige, über das sich Leyla im Container freuen konnte. Mike stellte ihr vor laufenden Kameras die Frage aller Fragen und die Dschungelcamp-Bekanntheit sagte selbstverständlich "Ja"! "Also ich war einfach nur überglücklich und für mich war das perfekt, weil man muss auch nicht immer den größten Tamtam machen und ich war einfach happy", schwärmte sie im Gespräch mit Promiflash bei den Bunte New Faces Awards Music 2024.

Da Leyla überhaupt nicht mit dem Antrag gerechnet hatte, war sie umso überraschter, als Mike seinen Plan in die Tat umsetzte. Der Moment habe sie richtig aus dem Konzept gebracht, wie sie Promiflash verriet: "Ich war komplett geflasht, aber weil ich es überhaupt nicht erwartet habe. Ich dachte 'Champagner, geil, wir können jetzt alle anstoßen' und auf einmal hatten wir wirklich einen krassen Grund, anzustoßen."

Anzeige Anzeige

Promiflash Leyla Lahouar und Mike Heiter bei den Bunte New Faces Award Music 2024

Anzeige Anzeige

Joyn Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige