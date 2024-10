Gefühle im Spiel? Maura Higgins schwärmt von Pete Wicks

Eine Romanze mit Pete Wicks (35) kann und möchte Maura Higgins wohl nicht mehr verheimlichen. Im Podcast "We Need To Talk" kommt die Love Island-UK-Bekanntheit aus dem Schwärmen über den The Only Way Is Essex-Star gar nicht mehr heraus. "Wir verstehen uns einfach sehr, sehr gut. Ich verehre ihn, er ist ein erstaunlicher Mensch", erklärt sie voller Begeisterung. Beim ersten Aufeinandertreffen habe es "sofort geklickt". Das läge auch am gleichen Humor der Realitystars, wie sie weiter verrät: "Unser Humor ist derselbe. Es ist wie dieser kranke, dunkle Humor. Er ist sehr beleidigend. Wir beschimpfen uns gegenseitig. Sehr böse, es ist urkomisch."

Dass es zwischen ihr und Pete gefunkt hat, ist nun eindeutig. Ob die Beiden mittlerweile als Paar durchs Leben gehen, lässt die Irin aber offen. In der Vergangenheit hatte sie in der Liebe kein Glück. "Ich hatte keine großartige Erfolgsbilanz in Beziehungen. Ich habe das Gefühl, dass – abgesehen von meinem besten Freund – jeder Kerl mich im Stich gelassen hat", erklärt Maura. Aufgrund dessen erwarte sie immer wieder, von vornherein enttäuscht zu werden – was sie wiederum daran hindere, eine gesunde Beziehung zu führen.

Seit Monaten spekulieren die Fans der Reality-TV-Bekanntheiten, ob zwischen den Beiden etwas läuft. Erstmals wurden Maura und Pete im August beim leidenschaftlichen Knutschen gesichtet – zu Beginn noch etwas versteckter. Zuletzt zeigten sich die Zwei aber turtelnd auf offener Straße in Ost-London. Auf Schnappschüssen, die The Sun veröffentlichte, stehen die Beauty und der Brite rauchend vor einem Lokal und küssen sich mehrfach.

Instagram / maurahiggins Maura Higgins, "Love Island"-UK-Bekanntheit

Getty Images Pete Wicks, Realitystar

